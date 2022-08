Użytkownicy Androida rozważają przejście na iPhone’a z ważnego powodu

Zarówno Android, jak i iOS, to naprawdę dobre systemy operacyjne i trudno jednoznacznie wskazać, który jest lepszy. Nie oznacza to jednak, że chociażby właściciele smartfonów z oprogramowaniem Google nie rozważają przesiadki na platformę Apple, ponieważ z pewnych względów uważają ją za lepsze rozwiązanie.

Rynek smartfonów zdominowany jest przez jeden system operacyjny

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że znaczna większość rynku należy do smartfonów z Androidem. System operacyjny Google dostępny jest na znacznie większej liczbie urządzeń i, co ważne, instalowany jest również na modelach z niskiej i średniej półki cenowej. Dzięki temu może dotrzeć do większej grupy potencjalnych użytkowników.

Według danych StatCounter, dla „zielonego robocika” należy obecnie prawie 72% rynku, podczas gdy iPhone’y stanowią 27,5%. Nie oznacza to jednak, że iOS jest gorszym wyborem – po prostu próg wejścia w świat Apple wymaga wydania odczuwalnie większych pieniędzy. Niewykluczone, gdyby firma z Cupertino działała w niższych segmentach, pojedynek byłby bardziej wyrównany.

Co ciekawe, raport StockApps, pokazuje, że dominacja Google powoli maleje. Android w styczniu 2022 roku miał udział na poziomie 69,74%. Natomiast jeszcze w lipcu 2018 roku mógł pochwalić się wynikiem równym 77,32%. Oczywiście nie zapowiada to, że jego pozycja jest w jakimkolwiek stopniu poważnie zagrożona. Obecnie nie ma on realnego konkurenta w niskiej oraz średniej półce cenowej, no może z wyjątkiem przeciętnego iPhone’a SE.

Wszystko wskazuje na to, że przez kolejne lata dane nie ulegną dużej zmianie i wciąż to system Google będzie zgarniał sporo większy kawałek tortu. Owszem, większość osób wybierze Androida, ale znajdą się również tacy, którzy rozważają przesiadkę na konkurenta, co potwierdza zarówno raport StockApps, jak i nowe badanie Beyond Identity.

Dlaczego jednak iPhone?

Beyond Identity, firma zajmująca się bezpieczeństwem, przeprowadziła ankietę na 1003 Amerykanów. Jej celem było sprawdzenie, jak poczucie bezpieczeństwa wpływa na wybór konkretnego modelu smartfona.

W badaniu właściciele topowych smartfonów Apple i Samsung zostali zapytani o ich postrzeganie bezpieczeństwa. Użytkownicy iPhone’a 13 Pro Max ponad dwukrotnie częściej twierdzili, że jest to najbezpieczniejszy smartfon, z jakiego kiedykolwiek korzystali. Samsung Galaxy S22 Ultra odnotował zauważalnie gorszy wynik – 13% vs. 32%.

Co ciekawe, jeśli już weźmiemy pod uwagę wszystkich badanych, to przeciętny użytkownik iOS czuł się jednak tylko trochę bezpieczniej niż użytkownik Androida (76% vs. 74%).

(fot. Beyond Identity)

Mimo iż wyniki sprzyjają Apple, a nie Google, to 36% użytkowników iOS rozważa przesiadkę na Androida. Natomiast 25% użytkowników systemu Google bierze pod uwagę zamianę obecnego smartfona na iPhone’a. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że w przypadku osób rozważających przesiadkę na rozwiązanie z Cupertino, 49% zrobiłoby to ze względu na wyższy poziom bezpieczeństwa, a 33% zachęca zbliżający się dużymi krokami iOS 16.

W dalszej części raportu firma Beyond Identity stwierdza, że użytkownicy iPhone’ów są bardziej proaktywni w kwestii bezpieczeństwa cyfrowego, a jednym z przykładów jest stosowanie 6-cyfrowego kodu PIN, podczas gdy właściciele Androida częściej wybierają 4-cyfrowy kod.

(fot. Beyond Identity)

Nie byłbym jednak pewny, czy faktycznie wynika to ze świadomego wyboru użytkowników iPhone’ów, czy raczej z tego, że 6-cyfrowy kod jest tym domyślnym i niemal wymuszonym, bowiem przełączenie się na krótszy kod wymaga wykonania dodatkowych kliknięć.

Wypada jeszcze wspomnieć, że użytkownicy iOS częściej monitorują czy aplikacje śledzą ich lokalizację. Z kolei właściciele smartfonów z Androidem, co prawda nieznacznie, ale jednak, częściej sprawdzają, jakich uprawnień żądają aplikacje.