mojeIKP już dostępne do pobrania na smartfony z systemem Android

Zaledwie kilka dni po wprowadzeniu aplikacji mojeIPK na system iOS, mogą pobierać ją także posiadacze smartfonów z systemem Android. Program zapewnia najbardziej podstawowe funkcje Internetowego Konta Pacjenta.

mojeIKP na Androidzie

W sklepie Google Play znajdziemy już aplikację mojeIKP, będące skrótem do podstawowych funkcji, oferowanych przez Internetowe Konto Pacjenta. Chodzi o te elementy serwisu, które mogą się nam najbardziej przydać poza domem. W apce nie znajdziemy więc historii swojej dokumentacji medycznej ani potwierdzeń opłaty składek zdrowotnych przez naszego pracodawcę. Możemy jednak skorzystać z e-recept i e-skierowań.

E-recepta może być o tyle przydatna, że w aptece wykupimy przepisane nam leki, zaraz po zeskanowaniu przez farmaceutę kodu QR z ekranu naszego samrtfona. Z kolei zakładka Twoje e-skierowania pomoże odnaleźć się w naszych terminach zapisów do konkretnych lekarzy. Można tam też wyświetlić e-skierowanie na szczepionkę przeciw COVID-19, automatycznie wystawione przez Ministerstwo Zdrowia oraz termin i miejsce szczepienia, o ile je wybraliśmy.

Aplikację czeka jeszcze sporo poprawek

Jak przekazują twórcy mojegoIKP, w aplikacji wkrótce powinny się znaleźć inne opcje, dostępne z poziomu logowania się przez pacjent.gov.pl. Trzeba będzie na nie poczekać.

To, co chyba dziwi najbardziej, jest sposób zabezpieczenia aplikacji. O ile do samego konta IKP można zalogować się za pomocą tych samych danych, co do Internetowego Konta Pacjenta w wersji desktopowej (Profilem Zaufanym lub przez e-dowód osobisty z warstwą elektroniczną), tak sama aplikacja wymaga ustalenia i pamiętania czterocyfrowego PIN-u. Trochę słabo, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie standardem w aplikacjach na smartfony z Androidem jest logowanie odbywa się za pomocą czytnika linii papilarnych. Funkcję taką planuje się wdrożyć w przyszłości, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić. Oby szybko!