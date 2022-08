Fitbit wprowadza na rynek nowe urządzenia. Przedsprzedaż już ruszyła

Dzisiaj do przedsprzedaży trafiły trzy nowe urządzenia wearable od amerykańskiej firmy Fitbit. Modele Sense 2, Versa 4 i Inspire 3 można już zamówić w przedsprzedaży. Co oferują nowe gadżety?

Fitbit Sense 2

Producent twierdzi, że Sense 2 to smartwatch zaprojektowany od podstaw. Jest o 10% cieńszy i 15% lżejszy od pierwszej generacji Fitbit Sense. To co zdecydowanie wyróżnia nowy gadżet na tle jego poprzednika, to wyposażenie go w fizyczny przycisk, który będzie służył do obsługi smartwatcha.

Sense 2 (źródło: Fitbit)

Sense 2 został wyposażony w nowy procesor, który ma sprawić, że działanie smartwatcha będzie sprawniejsze. Produkt zyskał też zupełnie nowe oprogramowanie. Teraz w oczy mają rzucać się kafelki, które użytkownik będzie mógł dostosowywać do swoich potrzeb.

Fitbit zapewnia, że smartwatch powinien wytrzymać na jednym ładowaniu około 6 dni. Długość pacy na jednym ładowaniu akumulatora będzie oczywiście zależeć od tego z jakich funkcji będziemy korzystać. Włączenie Always on Display lub na przykład częstsze monitorowanie SpO2 czy pulsu będzie znacznie skracać czas pracy na baterii. Ponowne naładowanie akumulatora ma zająć 2 godziny, a jedynie 12 minut ładowania ma zapewnić odpowiednią ilość energii, by korzystać z zegarka przez cały dzień.

Sense 2 jest wyposażony w moduł Bluetooth 5.0. Na pokładzie najdziemy też czujniki do monitorowania pulsu, SpO2, EKG, EDA oraz cEDA. Urządzenie oferuje również wbudowany żyroskop, wysokościomierz, czujnik temperatury skóry, NFC, GPS, głośnik oraz mikrofon.

Za pomocą smartwatcha możemy odbierać wiadomości SMS, połączenia oraz powiadomienia z innych aplikacji. Sense 2 oferuje jeszcze obsługę asystenta głosowego Alexa. Zegarek jest w stanie zapamiętać szczegółowe dane dotyczące naszej aktywności z ostatnich 7 dni oraz zapisuje dzienne sumy aktywności z ostatnich 30 dni. Ponadto jest wodoodporny (do 50 m).

Fitbit Sense 2 jest dostępny w przedsprzedaży na stronie producenta za 299,95 USD (~1443 złotych). Produkt występuje w trzech wersjach kolorystycznych (kolor opaski / kolor urządzenia): Shadow Grey / Graphite Aluminum, Lunar White / Platinum Aluminum i Blue Mist / Soft Gold Aluminum. Przy zakupie smartwatcha otrzymamy darmowy, 6-miesięczny dostęp do Fitbit Premium.

Fitbit Versa 4

Podobnie jak w przypadku swojego poprzednika, to nieco okrojona wersja Sense 2. Oba smartwatche mają bardzo podobny wygląd. Versa 4 również zyskał fizyczny przycisk do sterowania zegarkiem.

Versa 4 (źródło: Fitbit)

W porównaniu z Sense 2 zabraknie kilku funkcji, takich jak pomiary EKG, EDA ani cEDA. Nadal będziemy mogli za pomocą Versa 4 zmierzyć puls oraz natlenienie krwi. Możemy również odbierać wiadomości SMS, połączenia oraz powiadomienia z innych aplikacji. Funkcje są niemal bliźniacze w stosunku do Sense 2 (z kilkoma wyjątkami).

Urządzenie jest dostępne w 4 kolorach (kolor opaski / kolor urządzenia): Black / Graphite Aluminum, Waterfall Blue / Platinum Aluminum, Pink Sand / Copper Rose Aluminum, Beet Juice / Copper Rose Aluminum. W przedsprzedaży Versa 4 dostępny jest za 229,95 USD (~1105 złotych). Przy zakupie smartwatcha otrzymamy darmowy, 6-miesięczny dostęp do Fitbit Premium.

Fitbit Inspire 3

Inspire 3 to typowy smartband, a nie smatwatch jak dwa pozostałe urządzenia, które trafiły do sprzedaży. Ekran użyty Inspire to kolorowy AMOLED. Akumulator ma wytrzymywać do 10 dni użytkowania.

Inspire 3 (źródło: Fitbit)

Inspire 3 zapewnia możliwość pomiaru natlenienia krwi (SpO2) oraz tętna. Dodatkowo jest on w stanie monitorować zmiany w temperaturze skóry i częstotliwość oddechów. Smartband będzie rzecz jasna mierzył kroki, dystans i spalone kalorie. Skontroluje też jakość naszego snu i pozwoli ustawić budzik.

Opaska jest dostępna w 3 kolorach (kolor opaski / kolor urządzenia): Midnight Zen / Black, Lilac Bliss / Black, Morning Glow / Black. Cena w przedsprzedaży jest dokładnie taka, jak w przypadku jego poprzednika i wynosi 99,95 USD (~479 złotych). Inspire 3 będzie również oferowany z sześcioma darmowymi miesiącami Fitbit Premium.