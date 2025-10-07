Ta funkcja nieoczekiwanie zaczyna znikać z Android Auto

Coraz więcej użytkowników Android Auto zgłasza zniknięcie jednej z funkcji. Prawdopodobnie nie jest to błąd.

Ta funkcja zaczyna znikać z Android Auto

W 2021 roku w Android Auto zadebiutowała funkcja GameSnacks, która w jednym miejscu skupia proste gry, takie jak Kitten Match czy 99 Balls 3D. W założeniach mają one zapewnić kierowcy nieco rozgrywki, gdy musi siedzieć w samochodzie na parkingu lub ewentualnie pod ładowarką. To wszystko na ekranie auta, bez konieczności sięgania po smartfon.

Niewykluczone jednak, że firma z Mountain View postanowiła pozbyć się tego rozwiązania. Owszem, mogliśmy już usłyszeć o bardziej rozbudowanych grach w Android Auto, ale nic nie wskazywało na to, że moduł GameSnacks docelowo ma zniknąć z oprogramowania dla kierowców.

Z postów, które pojawiają się na oficjalnym forum wsparcia czy Reddicie, wynika, że funkcja GameSnacks zaczęła być nagle wycofywana. Po prostu ikonka, która ją reprezentuje na ekranie samochodu, nie jest już wyświetlana. Dotyczy to głównie wersji beta Android Auto, aczkolwiek niektórzy kierowcy, korzystający ze stabilnej wersji twierdzą, że też nie widzą GameSnacks.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Nie jest to jeszcze powszechnie dostępna zmiana, aczkolwiek wydaje się być powoli wdrażana u kolejnych osób. Możliwe, że proces usuwania początkowo sprawdzany jest na mniejszej grupie, aby docelowo rozpoczął się u wszystkich użytkowników Android Auto. To jednak tylko spekulacje, bowiem Google – jak już zdążyło nas przyzwyczaić – milczy w sprawie ewentualnych zmian w swoim oprogramowaniu dla kierowców.

Raczej nie jest to kolejny błąd w Android Auto

Niedawno dowiedzieliśmy się o błędzie powodującym wyświetlanie zbyt dużych elementów interfejsu w Android Auto. Niestety, różnych problemów i usterek w omawianym oprogramowaniu jest stanowczo zbyt dużo. Często bowiem słyszymy o kolejnym błędzie, który zirytował kierowców.

Nie powinno więc dziwić, że w przypadku najnowszych zmian pojawiają się głosy, że zniknięcie GameSnacks jest wynikiem właśnie błędu. Owszem, taki scenariusz jest prawdopodobny, ale więcej osób wskazuje jednak na celowe działanie ze strony Google. Tym bardziej, że firma ostatnio skupia się na wdrażaniu nieco bardziej złożonych gier na ekrany samochodów.