Poczta Polska chce być bardziej nowoczesna. Listonosze odetchną

Poczta Polska pochwaliła się nową inwestycją, która doda instytucji trochę nowoczesności. Listonosze z kolei mają mieć dzięki niej nieco mniej pracy.

Nowa inwestycja Poczty Polskiej pomocą dla listonoszy

Wielu z nas słysząc hasło nowoczesność w połączniu z nazwą Poczta Polska szeroko się uśmiecha. Trzeba jednak przyznać, że zarządcy PP mocno się starają, aby nie być już kojarzonym ze skansenem. W ostatnim czasie instytucja odpaliła kanał Poczta TV na YouTubie, a w międzyczasie uruchomiła również system ePoczta-Polska.pl.

Teraz przyszedł czas na kolejną inwestycję. Poczta Polska w ramach planu transformacji ma zamiar zautomatyzować proces listowy, aby zapewnić wyższą efektywność i jakość doręczeń. Podstawą przedsięwzięcia jest zakup nowoczesnych sorterów listowych, które pozwolą na automatyczne przygotowywanie przesyłek do poziomu doręczeń, a nawet zgodnie z trasą roznoszenia listów.

Poczta Polska twierdzi, że automaty ograniczą ilość pracy listonoszy, którzy codziennie rano, jeszcze przed udaniem się w teren, muszą ręcznie sortować tysiące listów. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu pracownicy PP otrzymają listy ułożone i odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia pracy.

Jak podkreśla Paweł Witkowski – dyrektor biura Operacji Logistycznych Poczty Polskiej – projekt automatyzacji wspiera działalność PP oraz zapewni wymierne oszczędności finansowe w perspektywie kolejnych lat. Zgodnie z szacunkami symulacyjnymi, automatyzacja procesów listowych ma pozwolić zaoszczędzić nawet 100 milionów złotych rocznie.

(źródło: Poczta Polska)

Poczta Polska inwestuje w system do automatycznego sortowania listów

Projekt Poczty Polskiej obejmie minimum 18 sorterów listowych oraz kompletne środowisko IT. Automaty zostaną zainstalowane w sześciu głównych centrach operacyjnych, a więc w Warszawie, Zabrzu, Komornikach, Lisim Ogonie, Wrocławiu oraz Pruszczu Gdańskim.

Maszyny obsłużą zarówno tradycyjne, standardowe listy, jak i przesyłki o masie do 2 kilogramów. Uzupełnieniem systemu mają być linie optycznego rozpoznawania znaków (OCR) z przenośnikami, kamerami i drukarkami. Dzięki temu instytucja chce zagwarantować 100-procentową rejestrację danych dotyczących przesyłek listowych wprowadzanych do sieci logistycznej Poczty Polskiej.

PP jednocześnie zaznacza, że liczba listów w obiegu systematycznie maleje, jednak szybkie i skuteczne doręczenie przesyłek jest najważniejszym celem. Ponadto nowy system ma wesprzeć obsługę korespondencji urzędowej i sądowe, a także PUH (Publicznej Usługi Hybrydowej).