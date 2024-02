Android Auto zdenerwował właścicieli najnowszych smartfonów Samsunga

Samsung znany jest z bardzo dobrych smartfonów. Z Android Auto korzysta wielu zadowolonych użytkowników. Niestety, w przypadku połączenia tych dwóch produktów czasami pojawiają się problemy. Co ciekawe, tym razem wina może leżeć jednak po stronie samochodów.

Właściciele Samsungów Galaxy S24 skarżą się na problemy z Android Auto

Z pierwszych opinii wynika, że tegoroczne, topowe smartfony Samsunga z linii Galaxy S24 to naprawdę bardzo udane urządzenia. Jeśli jesteście ciekawi, co faktycznie oferują, to warto sprawdzić pierwsze wrażenia Kasi, która testuje model Galaxy S24 Ultra oraz Jakuba, któremu przypadł Galaxy S24+.

Owszem, mamy do czynienia ze smartfonami wartymi uwagi, ale nie wszystko działa idealnie. Okazuje się, że użytkownicy tych urządzeń skarżą się na problemy z Android Auto. Z opinii wynika, że występują błędy podczas połączenia. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy nowe smartfony Samsunga mają problem z oprogramowaniem Google dla kierowców – rok temu pisaliśmy o awariach występujących na modelach Galaxy S23.

Połączenie jest zrywane lub smartfon w ogóle nie chce połączyć się z samochodem w sposób, który umożliwia korzystanie z Android Auto. Omawiany problem wystąpił również u Łukasza Kotkowskiego, jednego z trzech muszkieterów na Kanale o technologii. Połączenie między smartfonem a jego Volkswagenem Golfem jest zrywane średnio co 20 minut.

Niestety wraz z S24 wróciły problemy Android Auto z moim Golfem :| Już się cieszyłem, że to koniec, bo Z Flip 5 działa wzorowo, ale niestety S24 zrywa połączenie średnio co 20 minut bez wyraźnego powodu 🫠 pic.twitter.com/ejlZP72Mfh — Łukasz Kotkowski (@lukaszkotkowski) January 31, 2024

Wina nie leży po stronie smartfonów Samsunga i Android Auto?

Samsung na stronie pomocy technicznej odniósł się do najnowszej „afery”. Według południowokoreańskiego producenta problem ma występować w wybranych samochodach Volkswagena, a także w Skodach i Seatach.

Warto zauważyć, że mówimy o autach tworzonych przez Grupę Volkswagen, które korzystają z wielu tych samych lub podobnych rozwiązań. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że błąd nie dotyczy pojazdów innych marek, to łatwo jest wpaść na trop, że problem może leżeć po stronie konkretnych samochodów.

Powyższą tezę sugeruje też wpis na stronie Samsunga. Otóż firma wskazuje, że wymienieni producenci samochodów pracują już nad aktualizacjami oprogramowania, które usuną problem z połączeniem. Natomiast obecnie użytkownikom zaleca się skorzystanie z jednej z metod, które mogą pomóc w usunięciu usterki:

skontaktowanie się z producentem samochodu, aby zainstalować aktualnie najnowszą wersję systemu infotainment,

sprawdzenie, czy obsługa Android Auto jest włączona w ustawieniach pojazdu,

upewnienie się, czy korzystamy z kabla „wysokiej jakości” w przypadku połączenia przewodowego,

w przypadku połączenia za pomocą kabla można też sprawdzić, czy złącze USB-C jest czyste i czy nie widać brudu.

Zawsze można spróbować przeprowadzić cały proces nawiązywania połączenia od początku lub przywrócić ustawienia fabryczne w samochodzie. Należy jednak wiedzieć, że żadna z przedstawionych metod nie jest w 100% skuteczna.