Kupuję ten smartfon oczami

Przyznaję – jestem często jak sroka, bo gdy wpadnie mi w oko jakiś sprzęt, to od razu mam ochotę go kupić. Dopiero później, gdy już minie „efekt wow”, dogłębniej analizuję, czy warto to zrobić i czy w ogóle go potrzebuję (najczęściej okazuje się, że nie, heh). Podobna sytuacja wydarzyła się w przypadku tego smartfona.

Ten smartfon wygląda tak, że chce się go kupić

Design to pierwsze, co ewentualnie przyciąga klienta. Do wyglądu Ulefone Note 17 Pro trudno mieć zastrzeżenia, bo wygląda jak smartfon klasy premium, gdyż wyposażono go w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, a tył kojarzy się z pleckami Huawei P50 Pro. W dodatku pomarańczowa wersja kolorystyczna wygląda jakby była pokryta skórą (jak Huawei Mate 50 Pro), mimo że tak nie jest.

Ulefone Note 17 Pro (źródło: Ulefone)

Specyfikacja tego smartfona również jest… satysfakcjonująca. Nie jest to flagowy poziom, ale wystarczający, średniopółkowy już tak – a tego potrzeba większości użytkowników, którzy lubią ładne opakowania. Wyświetlacz AMOLED w Ulefone Note 17 Pro, oprócz tego, że jest obustronnie zakrzywiony, ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność do 500 nitów.

Według deklaracji producenta ekran pokrywa aż 93,5% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio), który chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. W jego górnej części, w okrągłym otworze, umieszczono aparat 32 Mpix z przysłoną f/2.45 i funkcją łączenia czterech pikseli w jeden w celu poprawy jakości zdjęć. Na tyle są natomiast dwa aparaty: główny 108 Mpix z f/1.89 i łączeniem 9 pikseli w 1 oraz 5 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro.

Za dostarczenie mocy obliczeniowych odpowiada z kolei procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm) wraz z 12 GB RAM LPDDR4X z możliwością rozszerzenia o 100%, do 24 GB. Pamięć wbudowana UFS 2.2 ma zaś pojemność 256 GB. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 i zasilać będzie ją akumulator o pojemności 5050 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W (przez port USB-C; USB 2.0).

7 Ocena

Producent podaje, że akumulator zachowa co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 800 cyklach ładowania. Dziś to mało, gdyż inne firmy potrafią podwoić tę ostatnią liczbę, lecz mimo wszystko i tak lepiej niż w iPhone’ach, których baterie „zjadą” do 80% już po 500-600 cyklach.

Ulefone Note 17 Pro (źródło: Ulefone)

Oprócz tego na pokładzie tego smartfona znajdziemy m.in. emiter podczerwieni, moduł NFC, Bluetooth 5.2 i dual SIM (2x nano SIM). Ulefone Note 17 Pro ma wymiary 163,8×74,2×9 mm i waży 197,8 grama.

Cena smartfona Ulefone Note 17 Pro

Cena Ulefone Note 17 Pro w oficjalnym sklepie internetowym producenta wynosi 319,99 dolarów, co jest równowartością ~1285 złotych. To zdecydowanie atrakcyjna kwota za taki smartfon, szczególnie że za dwa tygodnie cena ma wzrosnąć do 369,99 dolarów (~1485 złotych).