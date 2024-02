Dzięki Yanosikowi dowiesz się wszystkiego o swoim aucie, i to za darmo

Dla większości kierowców najważniejsze jest to, że w ich aucie „nic nie stuka” i można nim dotrzeć do miejsca docelowego. Warto jednak wiedzieć o swoim samochodzie więcej ponad podstawowe parametry pojazdu. Yanosik to Wam umożliwi, i to za darmo.

Darmowy raport o samochodzie w aplikacji Yanosik

Platforma CarQ, Yanosik oraz portal z ogłoszeniami autoplac.pl ogłosili Partnerstwo Strategiczne, dzięki któremu polscy kierowcy zyskają dostęp do bezpłatnych raportów o swoim pojeździe. A jak wiadomo, za darmo to dobra cena, więc dlaczego by nie skorzystać z tej oferty? Szczególnie że jest to bardzo proste.

Aby pobrać bezpłatny raport na temat swojego pojazdu, należy zeskanować kod z dowodu rejestracyjnego lub wpisać sam numer rejestracyjny samochodu. Przedstawione dane będą pochodziły z „wiarygodnych źródeł”, takich jak ewidencje pojazdów, stacje kontroli pojazdów, towarzystwa ubezpieczeniowe, aukcje, warsztaty, dealerzy i bazy danych producentów samochodowych.

Za darmo nie wszystko

Co ważne: bezpłatne raporty są dostępne wyłącznie dla użytkowników aplikacji Yanosik i portalu autoplac.pl. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego na stronie carq.pl pojawi się cennik raportów różnego typu. Bezpłatna wersja raportu będzie zawierała szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych auta (moc silnika, pojemność, lata produkcji) oraz historii zmian właścicieli i pochodzenia pojazdu, a także historię przebiegów wraz z aktualnym wskazaniem licznika i ważne daty. Ponadto pojawią się w nim aktualne informacje z Rejestru Zastawów Skarbowych.

Użytkownicy aplikacji Yanosik i portalu autoplac.pl będą mogli też pobrać wersję premium raportu, dostępną w dwóch – już płatnych – wariantach. Pierwszy z nich oferuje zestaw informacji rozszerzony o harmonogram rekomendowanych badań oraz prac serwisowych, zalecanych przez producenta auta, po osiągnięciu określonego przebiegu. Drugi jest zaś rozszerzony o szczegóły, dotyczące historii szkód w pojeździe, z dokładną specyfikacją kosztu napraw i wymienionych elementów, jeśli będzie dostępna.

Pierwsi użytkownicy aplikacji Yanosik już przetestowali tę usługę i niestety wielu z nich nie wypowiada się o niej pozytywnie, gdyż wygenerowany raport zawierał mnóstwo błędów na temat pojazdu. W związku z tym nie można mu bezgranicznie ufać, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z autoryzowanym serwisem lub zaufanym mechanikiem.