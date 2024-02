Co dalej z Nokią? Mamy nowe informacje

Nokia to marka, która miała już swoje pięć minut i pomimo prób nie zdołała powtórzyć swojego spektakularnego sukcesu. W minionych dniach wiele portali ogłosiło jej ponowną śmierć, natomiast my na Tabletowo.pl dawaliśmy jej jeszcze szansę na przeżycie. Według najnowszych informacji, wiadomości o jej śmierci były mocno przesadzone.

Jeszcze Nokia nie umarła, póki my żyjemy

Osoby, które w przeszłości posiadały telefon komórkowy, prawdopodobnie miały lub chciały mieć Nokię, gdyż była ona synonimem jakości i bogatej funkcjonalności, a w przypadku wybranych modeli wręcz wyznacznikiem statusu. Moim pierwszym telefonem była Nokia 3410 i to właśnie od niej zaczęła się moja miłość do urządzeń mobilnych, która trwa po dziś dzień.

Złoty okres Nokii to jednak przeszłość. Piękna, ale przeszłość. Próby jej ratowania się nie powiodły, lecz w 2016 roku inne fińskie przedsiębiorstwo, HMD Global, postanowiło spróbować ponownie przywrócić jej dawną chwałę. Po ~7 latach możemy powiedzieć, że się nie udało i raczej się na to nie zapowiada.

Gwoździem do trumny dla marki Nokia miała być zapowiedź wprowadzenia na rynek smartfonów z logo HMD. W ostatnich dniach pojawiło się sporo przesłanek, które sugerowały, że dni Nokii ponownie są policzone, choć jednocześnie „między wierszami” można było wyczytać, że w przyszłości zadebiutują nowe Nokie. Najnowsze informacje to potwierdzają.

Będą nowe Nokie, ale HMD Global ma zaskakujący plan wobec nich

Portal 91mobiles, bazując na informacjach pozyskanych od branżowych źródeł, które w przeszłości dostarczyły sprawdzone doniesienia na temat planów wobec marki Nokia, opublikował artykuł, z którego wynika, że HMD Global nie zamierza rezygnować z wprowadzania na rynek kolejnych Nokii. Przynajmniej „przez jakiś czas”.

Jednocześnie Finowie mają zaskakujący plan wobec nich, gdyż – przynajmniej w Indiach – Nokie mają być sprzedawane wyłącznie w sklepach stacjonarnych, podczas gdy smartfony z logo HMD klienci kupią też przez internet. Negatywnie wpłynie to na ceny Nokii, gdyż przez dystrybucję stacjonarną będą droższe (ponieważ jest ona kosztowniejsza).

Serwis 91mobiles przypomina też, że HMD Global ma licencję na markę Nokia do 2026 roku. Wygląda na to, że Finowie zamierzają ją „spieniężyć” w takim stopniu, w jakim tylko się da. Czy jednak zdecydują się przedłużyć licencję? Obecnie nie sposób to przewidzieć, choć zbudowanie w tzw. międzyczasie świadomości własnej marki HMD i portfolio urządzeń może do tego doprowadzić, szczególnie jeśli okażą się one większym sukcesem niż „reanimowana Nokia” (po przejęciu jej od Microsoftu, który położył ją do grobu).