Play nie wie, co to wakacje. Operator robi to dla klientów

Podczas gdy Wy wylegujecie się na piasku lub trawie, Play ani myśli odpoczywać. Pracownicy operatora uwijają się jak w ukropie, aby klienci mogli korzystać z sieci bez żadnych problemów. A podczas wakacyjnych wojaży to również bardzo cenione doświadczenie.

Play nie odpoczywa w wakacje ani w trakcie reszty roku

Operator po raz kolejny udostępnił aktualizację dotyczącą rozwoju swojej sieci. Jak podkreśla, podczas gdy wiele osób wyjeżdża na urlop i ani myśli pracować, Zespół Techniki operatora nie zwalnia tempa, tylko cały czas uruchamia kolejne stacje bazowe. W lipcu 2023 roku, czyli w pierwszym, pełnym miesiącu wakacji, włączono 49 nowych nadajników.

źródło: Blog Play

Operator tym razem nie podaje informacji, ile stacji bazowych uruchomił w lipcu 2022 roku (jako punkt odniesienia), ale możemy to bardzo łatwo policzyć, bowiem wiemy, że od stycznia do czerwca 2023 roku uruchomił 368 nowych nadajników, a w analogicznym okresie w 2022 roku – 264. Z kolei od stycznia do lipca 2023 roku uruchomiono łącznie 417 stacji, a w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 roku – 337. Wynika z tego, że w lipcu 2022 roku ruszyły aż 73 nadajniki.

Nic zatem dziwnego, że Play sam nie podaje tej liczby, bo to mniej niż w lipcu 2023 roku. To zaskakujące, ponieważ do tej pory, od stycznia do czerwca, operator uruchamiał w każdym miesiącu 2023 roku więcej stacji bazowych niż w analogicznych miesiącach w 2022 roku. Lipiec jest zatem wyjątkiem, co nie zmienia faktu, że tempo rozwoju sieci Play mimo wszystko robi pozytywne wrażenie.

Nowe miejscowości w zasięgu LTE – lipiec 2023

Play informuje, że w lipcu 2023 roku uruchomił sporo nowych stacji w dużych miastach, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, a także w Czaplinku, Redzie, Rynie i Kołobrzegu, czyli miejscowościach chętnie wybieranych przez turystów.

Ponadto operator uruchomił zasięg 4G LTE w kilkunastu miejscowościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców. Są to:

Gościszów, Radwanice, Stanowice i Szczodre w województwie dolnośląskim,

Borzęcin Duży i Dylewo w województwie mazowieckim,

Binczarowa w województwie małopolskim,

Dębów, Jabłonka, Studzian i Urzejowice w województwie podkarpackim oraz

Konary i Słupia pod Kępnem w województwie wielokopolskim.

Operator podaje, że aktualnie w zasięgu 4G LTE Play znajduje się 3368 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.