AutoMapa od teraz jest jeszcze lepszą nawigacją na wakacyjne wyjazdy

W najnowszej aktualizacji nawigacji AutoMapa zauważalnych ulepszeń doczekał się Asystent Pasa Ruchu, a także pojawiła się funkcja, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze podczas jeżdżenia po krajach Europy. Zdecydowanie nowe rozwiązania powinny przydać się chociażby kierowcom, którzy planują ruszyć na wakacyjny odpoczynek.

Odmieniony i lepszy Asystent Pasa Ruchu w aplikacji AutoMapa

Nawigacji AutoMapa chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To naprawdę dobre rozwiązanie, mające wiernych i zadowolonych użytkowników. Co więcej, nawigację można określić wartą uwagi alternatywą dla darmowych Map Google, bowiem przykładowo nie wszystkim musi odpowiadać algorytm wyznaczania tras czy interfejs w aplikacji rozwijanej przez Google.

Przejdźmy jednak do nowości, które wprowadza najnowsza aktualizacja. Twórcy polskiej nawigacji pochwalili się odmienionym i ulepszonym Asystentem Pasa Ruchu. Teraz jest on bardziej czytelny, co powinno ułatwić wybór odpowiedniego pasa, szczególnie na bardziej rozbudowanych skrzyżowaniach czy zjazdach z autostrad.

Nowy Asystent Pasa Ruchu, który jest wyświetlany tuż nad mapą nawigacji, w zależności od numeru czy typu drogi zmienia kolor. To zachowanie ma dodatkowo poprawić jego widoczność i pomóc kierowcy w wybraniu odpowiedniego pasa, aby dalej poprawnie kontynuować trasę.

Ponadto system rozbudowany został o funkcję Drogowskaz, czyli tablicę informacyjną wyświetlającą się pod Asystentem Pasa Ruchu, która wskazuje, na jakie większe miasto należy się kierować, aby jechać zgodnie z trasą wyznaczoną przez nawigację. To rozwiązanie również ma ułatwić wybór odpowiedniej drogi.

Omijanie płatnych dróg we wskazanych krajach Europy

Owszem, często płatne drogi pozwalają zaoszczędzić czas, ale zdarza się, że oszczędność wynosi kilka minut, a za przejazd musimy zapłacić całkiem sporo. Wówczas zdecydowanie lepiej jest wybrać przejazd darmową trasą. Może się też zdarzyć, że chcemy omijać płatne drogi tylko w wybranym kraju, bowiem przejazd nimi jest drogi lub wymaga korzystania ze specjalnego systemu płatności. AutoMapa, po wysłuchaniu próśb użytkowników, postanowiła wprowadzić opcję, która to ułatwi.

W nowej aktualizacji pojawiła się funkcja, która pozwala wybrać, w którym konkretnie kraju chcemy omijać płatne drogi. Można zaznaczyć kilka krajów jednocześnie. Dzięki temu po przejechaniu granicy wybranego kraju automatycznie zostaniemy poprowadzeni darmową trasą, mimo iż przed chwilą jechaliśmy płatną drogą przykładowo w Polsce.

Aktualizacja aplikacji AutoMapa skierowana jest na smartfony z Androidem i można ją pobrać ze sklepu Google Play. Oczywiście należy oczekiwać, że wkrótce pojawi się też na iOS.