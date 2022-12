Użytkownicy Android Auto kończą 2022 rok z kolejnym błędem

Użytkownicy Android Auto nie doczekali w tym roku nowego wyglądu oprogramowania, ale niektórzy otrzymali spory zestaw błędów. Najnowszy problem dotyczy osób, które zainstalowały aktualizację do Androida 13.

To nie był zbyt udany rok

Jeśli miałbym podsumować rozwój Android Auto w 2022 roku, to użyłbym tylko jednego słowa „problemy”. Stanowczo zbyt często mogliśmy spotkać się z informacjami o kolejnych błędach, w tym również takich, które uniemożliwiały korzystanie z oprogramowania dla kierowców.

Niestety, Google wciąż tutaj nie poprawiło kontroli jakości. Ponadto firma w połowie roku zaprezentowała nowy interfejs, rozwijany pod nazwą kodową Coolwalk. Miał on trafić do wszystkich użytkowników do końca wakacji, ale tak się nie stało. Mamy już końcówkę roku, a nowy wygląd wciąż nie opuścił fazy beta testów.

Kolejny problem w Android Auto

Cóż, końcówka 2022 roku nie okazała się zbyt dobra dla części użytkowników oprogramowania Google dla kierowców. Przybywa bowiem skarg niezadowolonych osób, które wskazują na problemy z Asystentem Google w Android Auto.

Po wypowiedzeniu komendy „Ok Google” lub „Hej Google” ekran robi się czarny lub pasek boczny staje się pusty. Dodatkowo Asystent Google może wówczas przestać odpowiadać na polecenia użytkownika.

Co ciekawe, dotyczy to tylko głosowej aktywacji Asystenta, ponieważ w przypadku aktywacji przyciskiem nie pojawiają się żadne błędy. Niektórzy użytkownicy Android Auto wspominają, że przestało u nich działać również głosowe odczytywanie wiadomości.

Prawdopodobnie u wielu osób problem pojawił się dopiero po zainstalowaniu aktualizacji do Android 13. Wypada jeszcze wspomnieć, że występuje on na różnych wersjach Android Auto, a także na różnych markach smartfonów – m.in. Redmi, Samsung czy Pixel.

Niestety obecnie nie jest znane żadne skuteczne rozwiązanie, które mogłoby naprawić opisywany problem. Pozostaje więc czekać na odpowiednią aktualizację od Google. Jeśli jednak często korzystasz z Android Auto, a jeszcze nie pobrałeś aktualizacji systemu do Android 13, to możliwe, że warto się wstrzymać, aby nie stracić dostępu do Asystenta Google.