Allegro przegrało z UOKiK-iem. Kwota do zapłaty jest ogromna

Tegoroczna impreza sylwestrowa w Allegro zamiast szampana liczyć może wyłącznie na kubeł zimnej wody. Spółka została właśnie ukarana za działania na szkodę konsumentom oraz konkurencji.

Spółka Allegro nie zaliczy końcówki roku do udanych. O ile wpływy z rosnącej liczby automatów paczkowych i marże w trakcie Black Friday i przedświątecznych zakupów z pewnością wywołują uśmiech na twarzy członków zarządu, o tyle nałożone przez UOKiK kary powinny szybko go zmazać.

Pierwszym przewinieniemt spółki jest zmiana w regulaminach dotyczących osób zakładających konto oraz korzystających z usługi Allegro Smart. Platforma w obu przypadkach zastrzegła, że może zmienić warunki oferowanych usług w przypadku „zmian technologicznych i funkcjonalnych lub uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych”. Wg. Tomasza Chróstnego, prezesa UOKiK takie działanie jest niedozwolone, ponieważ zakres zmian oraz przesłanki za ich wprowadzeniem nie są jasno sprecyzowane. Są również zbyt ogólne przez co Allegro może dokonywać nieograniczonych zmian, których zawierający umowę nie są w stanie przewidzieć.

Od lat postulujemy, by regulaminy były formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulowały obowiązki stron umowy. Konsumenci opłacający z góry wielomiesięczny kontrakt mają prawo wierzyć, że konkretne warunki, na które wyrażają zgodę, będą niezmienne. Uprawnienia przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez obciążenie konsumentów skutkami tych zmian. Zwłaszcza, gdy konsumenci nie mogą być całkowicie pewni, że odzyskają pieniądze za wykupione płatne usługi.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK