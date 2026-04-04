Rewolucja AI w Android Auto. Coraz więcej kierowców zgłasza nową funkcję

Gemini w Android Auto pojawia się u coraz większej liczby kierowców. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany.

Android Auto z Gemini – Google rozszerza dostępność

Już w 2024 roku mogliśmy usłyszeć o planach wprowadzenia Gemini do Android Auto. Następnie, jesienią zeszłego roku, firma ogłosiła debiut rozwiązania, mającego w założeniach zastąpić Asystenta Google. Jednak – jak to już bywa w przypadku wielu nowych pomysłów z Mountain View – proces wdrażania jest stopniowy i powolny. Chociaż ostatnio coraz więcej kierowców zaczyna zgłaszać pojawienie się omawianej nowości.

Na ten moment jest zbyt mało informacji, aby wskazać, czy trzeba coś konkretnie zrobić, aby dostąpić zaszczytu korzystania z Gemini w Android Auto. Niewykluczone, że po prostu wystarczy odpowiednia wersja aplikacji Gemini i Android Auto oraz odrobina szczęścia, bo rozwiązanie jest włączane po stronie serwera. Wypada dodać, że jeden z użytkowników, który na Reddicie poinformował o możliwości korzystania z Gemini, ma Android Auto w wersji 16.4.

Należy też odnotować, że nie wszyscy są zachwyceni ze zmiany Asystenta Google na Gemini. Część kierowców wskazuje, że chatbot AI jest zbyt gadatliwy, co nie jest pożądane w trakcie prowadzenia samochodu. Niektórym nie spodobała się jeszcze stosowana cenzura w dyktowanych SMS-ach – Gemini ma bowiem wycinać przekleństwa, ale to chyba dobrze z punktu widzenia odbiorców takich wiadomości.

Dwie nowe aplikacje w Apple CarPlay

Co słychać u konkurencji? Na pewno nie język polski w Siri, ale w CarPlay pojawiły się dwie ciekawe aplikacje. Pierwsza z nich to Google Meet, która pozwala uczestniczyć w ważnych spotkaniach również w trakcie prowadzenia samochodu.

Oczywiście funkcje wideo są wyłączone – nie można korzystać z kamery w smartfonie oraz widzieć przychodzącego obrazu. Można jednak słyszeć dźwięk ze spotkania i dostępny jest mikrofon. Dodatkowo na ekranie samochodu może być wyświetlony harmonogram zaplanowanych spotkań.

Z kolei OpenAI pochwaliło się udostępnianiem ChatGPT w wersji na Apple CarPlay. Kierowcy mogą rozmawiać z chatbotem AI i uzyskiwać odpowiedzi na zadane pytania. Wymagany jest iOS 26.4 lub nowszy. Warto też zaktualizować aplikację ChatGPT do najnowszej wersji.