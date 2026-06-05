Nowe telewizory Xiaomi. Pod wieloma względami są „w sam raz”

Nowe telewizory Xiaomi z serii FX brzmią jak całkiem sensowne opcje dla osób bez wygórowanych wymagań, ale oczekujących niezłej jakości obrazu i szerokiej funkcjonalności. Przyjrzyjmy się ich specyfikacji.

Xiaomi pokazało telewizory z podświetleniem Mini LED i systemem Fire TV

To, czym najskuteczniej kuszą telewizory Xiaomi FX, to precyzyjne podświetlenie Mini LED, które powinno przełożyć się na wyższą jasność i lepszy kontrast. Szczególnie że jest to podświetlenie bezpośrednie (Full-Aray) z wieloma strefami lokalnego ściemniania. Do tego dochodzi technologia MagiQ (QLED), wykorzystująca kropki kwantowe, aby zapewnić wierniejsze odwzorowanie kolorów. Efektem ma być obsługa 1,07 mld kolorów i pokrycie 93% gamy DCI-P3.

Rozdzielczość 4K, obsługa HDR10+, tryb filmowca, czas reakcji poniżej 12 ms i matryce o częstotliwości odświeżania 60 Hz to kolejne cechy charakterystyczne tych urządzeń. W dodatku modele od 55 cali wzwyż mogą programowo podbijać odświeżanie do 120 Hz, oferują wyższą jasność szczytową (600 vs 550 nitów) i mają cztery (a nie dwa) głośniki z Dolby Audio i DTS Virtual:X. Jeśli zaś chodzi o łączność, to do dyspozycji użytkowników oddano trzy gniazda HDMI (w tym jedno z eARC), dwa porty USB oraz złącza Ethertnet, AV, antenowe, optyczne i jack. Jest też Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay 2.

Xiaomi FX Mini LED TV (źródło: Xiaomi)

Litera „F” w nazwie wskazuje na system Fire TV. Z jednej strony to dobrze, bo cechuje go przyjazny interfejs, płynne działanie i pokaźna liczba dostępnych aplikacji. Z drugiej jednak mówimy o rozwiązaniu opracowanym przez firmę Amazon, która sama już powoli z niego rezygnuje i w nowych urządzeniach zastępuje przez Vega OS, a więc naturalnego następcę ognistego systemu. Można więc ewentualnie mieć obawy o wsparcie.

Xiaomi FX Mini LED TV (źródło: Xiaomi)

Ile kosztują nowe telewizory Xiaomi?

Na serię Xiaomi FX składają się o cztery modele – o przekątnych 43, 55, 65 i 75 cali. Aktualnie dostępne są wyłącznie w Indiach, gdzie ich ceny kształtują się w następujący sposób:

43 cale – 32999 rupii (równowartość ~1265 złotych),

55 cali – 44999 rupii (~1720 złotych),

65 cali – 64999 rupii (~2485 złotych),

75 cali – 84999 rupii (~3250 złotych).

Na premierę w Polsce jednak bym się nie nastawiał, ponieważ telewizory Xiaomi z Fire TV do tej pory omijały nasz kraj. Jeśli jednak bardzo Ci zależy, możesz spróbować kupić je poprzez niemiecki Amazon (przy czym nowe modele jeszcze tam nie dotarły – dostępne są jedynie starsze).