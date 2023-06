Android Auto czy Apple CarPlay? Tym razem wygrywa rozwiązanie Apple

Użytkownicy Android Auto skarżą się na kolejny błąd, który w skrajnych przypadkach uniemożliwia korzystanie z oprogramowania Google dla kierowców. Tymczasem właściciele iPhone’ów cieszą się z nowej funkcji.

Android Auto ma problemy z połączeniem

Niedawno informowaliśmy Was, że ostatnia aktualizacja Android Auto wreszcie rozwiązała problemy ze smartfonami Samsunga z linii Galaxy S22. Niestety, nie musieliśmy długo czekać na kolejne skargi niezadowolonych użytkowników.

Oczywiście, jak to często bywa w przypadku rozwiązania Google, opisywany błąd nie występuje u wszystkich użytkowników. Wynika to przede wszystkim z ogromnej liczby konfiguracji – mamy różne wersje aplikacji, różne smartfony i różne systemy w samochodach. Mimo tego, na podstawie wątków na Reddicie i postów na forum Google, można stwierdzić, że problemy ma całkiem sporo osób.

Użytkownicy narzekają na problem z połączeniem smartfona z systemem infotainment w samochodzie. Otóż cały czas widzą komunikat „Szukam Android Auto”, który nie znika i finalnie nie udaje się nawiązać połączenia. Oznacza to, że nakładka Google nigdy nie uruchamia się na ekranie samochodu, co uniemożliwia korzystanie z tego oprogramowania. Błąd ujawnia się zarówno podczas próby połączenia przewodowego, jak i bezprzewodowego. Co więcej, ma on występować na kilku różnych wersjach Android Auto – 9.4, 9.5 i 9.6, przy czym niektórym osobom udało się go usunąć wracając do wersji 9.3.

Interfejs Coolwalk w Android Auto (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Niestety, jest jeszcze jedyny błąd, z którym muszą mierzyć się użytkownicy smartfonów z Androidem. Po pobraniu ostatnich aktualizacji niektórzy doświadczają losowego rozłączania się Android Auto. Tutaj jednak problem ma dotyczyć przede wszystkim połączenia z wykorzystaniem kabla.

Na rozwiązanie opisanych błędów musimy jeszcze poczekać. Nie wiadomo jednak, kiedy Google zdecyduje się udostępnić aktualizacje z poprawkami.

Nowa funkcja w Apple CarPlay

Owszem w Apple CarPlay również zdarzają się błędy, ale znacznie rzadziej niż w przypadku konkurencyjnego rozwiązania. Owszem można to tłumaczyć mniejszą liczbą różnych konfiguracji, ale mimo tego odnoszę wrażenie, że po prostu Android Auto nie jest traktowany z należytym mu priorytetem w Google.

Zespół Tima Cooka podczas wczorajszej konferencji WWDC zaprezentował interesującą nowość, która trafi do aplikacji Apple Music w iOS 17. Otóż pozostali pasażerowie będą mogli w łatwy sposób współuczestniczyć w dobieraniu aktualnie odtwarzanej muzyki, udostępniając utwór z poziomu swojego iPhone’a. Po cichu liczę, że podobne rozwiązanie niebawem zawita również do Spotify, bowiem mimo iż korzystam z wielu produktów Apple, to jednak preferuję szwedzką usługę streamingu muzyki.