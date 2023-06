Samsung reklamuje nowy smartfon w zaskakujący sposób

Najczęściej producenci rozpływają się nad designem i funkcjami swoich nowych smartfonów. W przypadku tego modelu Samsung jest wyjątkowo oszczędny w pochwały. Podkreśla jedynie jeden element nowego Galaxy F54 5G, podczas gdy pozostałe całkowicie pomija.

Co oferuje nowy Galaxy F54 5G? Według Samsunga super aparat i tyle

Koreańczycy wydają ogromne, naprawdę gigantyczne pieniądze na marketing. Tymczasem strona poświęcona nowemu Galaxy F54 5G wygląda na zrobioną na od…wal się. Nie przypominam sobie, aby jakikolwiek smartfon Samsunga był tak słabo promowany – na stronie wrzucono tylko kilka grafik, wymieniono kilka funkcji aparatu (najwięcej uwagi poświęcono trybowi nocnemu) i tyle.

Galaxy F54 5G (źródło: Samsung)

Naprawdę tyle. Nie ma nigdzie informacji o tym, jaki ekran oferuje Galaxy F54 5G, nie wspomniano też o obsłudze sieci 5G. Na grafikach promocyjnych nie ma również żadnych liczb, którymi każdy producent lubi się chwalić. Na szczęście nie zabrakło sekcji ze specyfikacją techniczną, dzięki czemu możemy zobaczyć, jakie parametry ma ten model.

Okazuje się, że bardzo atrakcyjne, choć strona poświęcona Galaxy F54 5G niestety została potraktowana po macoszemu. Smartfon oferuje bowiem 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i akumulator o pojemności aż 6000 mAh (ładowanie przez port USB-C), a także solidne zaplecze fotograficzne.

Galaxy F54 5G (źródło: Samsung)

Składa się na nie aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz tercet 108 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) na tyle. Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD do 1 TB), moduł NFC, Bluetooth 5.3 i dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Samsung Galaxy F54 5G ma wymiary 164,9×77,3×8,4 mm i waży 199 gramów.

Cena, dostępność

Galaxy F54 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany za 29999 rupii (równowartość ~1525 złotych). Raczej nie należy się jednak go spodziewać w Polsce. Ponadto trzeba zauważyć, że model ten jest bardzo podobny do Galaxy M54 5G, który zadebiutował oficjalnie już w marcu 2023 roku. On też prawdopodobnie nie pojawi się w kraju nad Wisłą.