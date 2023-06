Xiaomi dodało do swojej oferty nowe słuchawki TWS Redmi Buds 4 Active

Słuchawki marki Redmi cieszą się bardzo dużą popularnością wśród klientów, w Polsce również. Najnowszy model w ofercie, Redmi Buds 4 Active, też ma szanse odnieść rynkowy sukces, ponieważ oferuje atrakcyjną specyfikację techniczną i przydatne na co dzień funkcje.

Specyfikacja słuchawek Xiaomi Redmi Buds 4 Active

Najnowsze słuchawki marki Redmi wyposażono w dynamiczny przetwornik 12 mm i dzięki temu, że zostały „profesjonalnie dostrojone” przez Xiaomi Acoustic Lab, mają dostarczyć wzmocnione basy i podwyższoną akustykę, co według deklaracji firmy zapewni „przyjemne wrażenia słuchowe użytkownikom na całym świecie”.

Nie tylko odtwarzany przez Redmi Buds 4 Active dźwięk ma być wysokiej jakości. Słuchawki oferują bowiem funkcję redukcji hałasu z otoczenia podczas połączeń głosowych, dzięki której komunikacja ma być „skuteczna” nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu.

Łączność ze smartfonem będzie się odbywała z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3, która wciąż nie jest jeszcze standardem w słuchawkach bezprzewodowych, a zapewnia większą stabilność sygnału i odporność na zakłócenia przy jednocześnie mniejszym zapotrzebowaniu na energię, co pozytywnie wpłynie na czas pracy Redmi Buds 4 Active na jednym ładowaniu. Deklarowany zasięg to aż 10 metrów.

Redmi Buds 4 Active (źródło: Xiaomi)

Zanim przejdziemy do czasu pracy, trzeba jednak jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że słuchawki oferują również tryb niskiego opóźnienia, który ma być przydatny podczas grania. Wartość opóźnienia można ustawić w aplikacji Xiaomi Earbuds, dostępnej zarówno na Androida, jak iOS. Za pośrednictwem tego programu da się też sprawdzić poziom naładowania każdej ze słuchawek oraz etui ładującego.

Jeśli zaś chodzi o przywołany czas pracy, to na pojedynczym ładowaniu słuchawki mają działać do 5 godzin, natomiast w połączeniu z etui ładującym (z USB-C) łącznie do 28 godzin. Ponadto producent nie zapomniał o wsparciu dla szybkiego ładowania – 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii wystarczający na 110 minut odtwarzania muzyki. Każda słuchawka ma akumulator o pojemności 34 mAh, a etui 440 mAh.

Słuchawki Redmi Buds 4 Active wspierają również technologię Google Fast Pair – wystarczy otworzyć etui, a parowanie nastąpi automatycznie, aczkolwiek należy pamiętać, że funkcja ta działa tylko w przypadku smartfonów z Androidem Marshmallow lub nowszym z Usługami Google Play w wersji co najmniej 11.7.

Redmi Buds 4 Active (źródło: Xiaomi)

Redmi Buds 4 Active wspierają też obsługę dotykiem – dwukrotnym włącza się i wstrzymuje muzykę oraz odbiera połączenie przychodzące, a trzykrotnym przełącza utwór i kończy lub odrzuca połączenie. Ściśnięcie i przytrzymanie aktywuje i wyłącza zaś tryb niskiego opóźnienia.

Warto też wiedzieć, że każda słuchawka waży mniej niż 4 gramy (dokładnie 3,65 grama), a etui ładujące 34,7 grama. Xiaomi zapewnia również o odporności na wodę zgodnie z kryteriami standardu IPX4.

Redmi Buds 4 Active (źródło: Xiaomi)

Cena, dostępność słuchawek Redmi Buds 4 Active

Najnowsze słuchawki Xiaomi będą dostępne na rynku w tylko jednej – czarnej wersji kolorystycznej na całym świecie, o czym świadczy fakt, że Redmi Buds 4 Active pojawiły się na globalnej stronie Xiaomi.

Ich cena nie jest jednak jeszcze znana. Nie wiemy też, czy te słuchawki będą dostępne również w Polsce, ale można się spodziewać, że tak, aczkolwiek na oficjalne potwierdzenie musimy cierpliwie poczekać.