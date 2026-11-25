Google planuje delikatne odświeżenie aplikacji Android Auto. Niektórzy kierowcy nie mają jednak powodów do radości, bo „walczą” z Mapami.

Irytujący problem z aplikacją Mapy Google na Android Auto

System Android Auto, dzięki któremu kierowcy mogą wyświetlać wybrane aplikacje na samochodowych ekranach, bywa kapryśny. Do problemów i irytujących awarii dochodzi dość często, ale producent stara się na bieżąco im zapobiegać oraz uzupełniać o nowe funkcjonalności. Przykładowo pod koniec października 2026 roku Google zapowiedziało, że wkrótce w Android Auto pojawią się nowe aplikacje, a nieco wcześniej Gemini globalnie zadebiutowało na samochodowych ekranach z Android Auto.

Teraz część kierowców zgłasza dziwny problem z Mapami Google na ekranach w samochodzie. Aplikacja nie ładuje się, a użytkownicy – zamiast mapy czy wskazówek nawigacyjnych – widzą wyłącznie czarny ekran.

Kilku kierowców wspomina na Reddicie, że da się wyjść z tej patowej sytuacji. Jedni sugerują wybudzenie połączonego smartfona, podczas gdy inni proponują dotknięcie przycisku oświetlenia strefowego (o ile ktoś takowy ma) lub wyłączenie inteligentnego Wi-Fi.

Wygląda jednak na to, że kłopoty z funkcjonalnością Map Google w Android Auto mają głównie posiadacze Fordów. Obecnie nie wiadomo, czy pojazdy innych marek też miewają podobne problemy.

Powiew świeżości w Android Auto – korzystanie z aplikacji będzie wygodniejsze

Na tym nie koniec, gdyż autorzy z Android Authority zauważyli kolejne zmiany, które mogą usprawnić codzienne korzystanie z ekranów. W wersji Android Auto 18.2.664604 aplikacje zaczynają wyglądać nieco inaczej i otrzymują nowy układ. Jedną z zaobserwowanych zmian jest dodanie menu z boku ekranu zamiast u góry w Spotify.

Opcja ta wydaje się świetnym rozwiązaniem w samochodach z większymi ekranami. Dzięki temu dostępna na ekranie przestrzeń powinna być lepiej wykorzystana, a nie sztucznie rozciągnięta, co bywa na dłuższą metę denerwujące.

Poza tym Android Auto ma otrzymać kilka innych usprawnień w YouTube Music. Podobnie jak w Spotify, na ekranie pojawi się szersze boczne menu i nowy większy pasek Aktualnie odtwarzane. Modyfikacje mają też objąć Amazon Music czy klawiaturę numeryczną.

Prawdopodobnie na tym producent nie zakończy swoich prac. Google w maju 2026 roku podczas I/O zapowiedziało, że Android Auto czeka wielka aktualizacja, w tym interfejs zaczerpnięty z języka Material 3 Expressive, który znany jest ze smartfonów z Androidem.