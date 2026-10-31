Koniec nudy w aucie. Android Auto wkrótce zyska nowe aplikacje

Google zapowiedziało, że „wkrótce” Android Auto wzbogaci się o nowe aplikacje. Przydadzą się w trakcie nudnych postojów. Tymczasem niektórzy kierowcy męczą się z irytującym błędem.

Nowe aplikacje zmierzają do Android Auto

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Gemini w Android Auto trafiło do wszystkich kierowców. Miałem okazję sprawdzić, jak AI działa w samochodach i mam mieszane uczucia. Nie zauważyłem postępu względem Asystenta Google oraz odnoszę wrażenie, że niektóre czynności teraz wykonywane są dłużej. Nowy system obsługi głosowej stał się bardziej gadatliwy i to chyba tyle.

Miejmy nadzieję, że w przypadku kolejnej nowości będzie lepiej. Otóż Google zamierza wprowadzić aplikacje wideo i przeglądarki internetowe do Android Auto. Wypada odnotować, że te plany zostały ogłoszone już w maju 2026 roku i wówczas mogliśmy usłyszeć, że aplikacje wideo w wybranych samochodach zobaczymy do końca roku. O co więc chodzi tym razem? Firma ponownie odniosła się do tematu i zapowiedziała, że debiut nowych kategorii aplikacji ma nastąpić „wkrótce”.

Wspomniane informacje padły w trakcie Android Dev Summit 2026. Google nie ujawniło konkretnych terminów, ale pojawiają się spekulacje, że firma chce wyrobić się do końca roku.

Aplikacja wideo w Android Auto po zaparkowaniu samochodu | źródło: Google

Po zaparkowaniu będzie można oglądać wideo, a po ruszaniu aplikacje mają automatycznie przełączać się na odtwarzanie wyłączenie audio. Wśród aplikacji wideo z pewnością pojawi się YouTube.

Aplikacja wideo w Android Auto w trakcie jazdy | źródło: Google

Błąd powiadomień w Android Auto

Może to nawet dobrze, że Android 17 trafił dopiero na zaledwie 1% smartfonów. Okazuje się, że część kierowców, która zainstalowała na swoich smartfonach najnowszego Androida, ma problemy z Android Auto. Błąd ma występować w przypadku aplikacji w wersji 17.9, 18.0 i 18.1 beta.

Omawiana usterka powoduje wyciszanie powiadomień. Co prawda, okienko z powiadomieniem nadal się pojawia, ale nie towarzyszy mu dźwięk. Mimo tego wstrzymywane jest odtwarzanie muzyki, jakby system próbował aktywować dźwięk powiadomienia.

Na ten moment jedynym rozwiązaniem może być usunięcie ostatniej aktualizacji Android Auto, a następnie wyłączenie automatycznych aktualizacji do czasu wydania poprawki przez Google. Niestety, nie wiadomo kiedy firma to zrobi.