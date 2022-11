Xiaomi podpina się pod Black Friday – obniża ceny flagowców i serii POCO

Xiaomi postanowiło nie ograniczać się z promocjami wyłącznie do jednego dnia w okolicach Black Friday. Dlatego też z niższych cen wybranych smartfonów skorzystamy w ciągu kilku najbliższych dni. Wśród najciekawszych propozycji – Xiaomi 12.

Tańszy Xiaomi 12 i smartfony z serii Redmi

Podczas promocji na Black Friday w Polsce zwykle sprawdzamy dane oferty po pięć razy. Nauczeniu wydarzeniami lat ubiegłych, wiemy, że nie wszystko złoto, co się świeci. Sklepy potrafią zręcznie manipulować cenami na długie miesiące przed rozpoczęciem się zakupowego święta, by ostatecznie zaprezentować najbardziej sensacyjnie wyglądające obniżki.

Ponieważ w ostatnich dniach wielu decyduje się na zakup elektroniki, łaskawym okiem patrzymy na obniżki cen smartfonów czy innych mobilnych sprzętów. Tym bardziej cieszy, że na przykład Xiaomi 12 można teraz dostać w rozsądnej cenie, podobnie jak urządzenia z serii POCO.

Black Friday w Xiaomi

W tym momencie trwa przygotowana przez sklepy mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl promocja, w której cena wybranych urządzeń jest wyraźnie tańsza niż w ostatnich miesiącach. Czasem są to okazje z historycznie niskimi cenami. Nie dostaniemy żadnego modelu za pół darmo, ale jeśli od dłuższego czasu polowaliśmy na jakiś model, warto przejrzeć ofertę, która potrwa do 1 grudnia 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów).

Smartfon Wariant pamięci (GB) Cena (zł) Cena promocyjna (zł) Redmi A1 2+32 499 449 Redmi 9C 3+64 699 599 Redmi Note 11S 6+64 1349 999 Redmi Note 11S 6+128 1449 1099 Redmi Note 10 Pro 6+128 1599 1199 Xiaomi 12 8+128 3799 2799 Xiaomi 12 8+256 3999 3299 (źródło: mi-store.pl)

Powyższe zestawienie zdradza, że Xiaomi zechciało sobie porównać ceny z początków sprzedaży każdego z modeli. Obniżki w rzeczywistości nie sięgają szokującego tysiąca złotych (jak się sugeruje w przypadku Xiaomi 12), niemniej ceny osiągnęły w wielu wypadkach naprawdę dobre poziomy.

Gdyby posłużyć się przykładem wspomnianego już Xiaomi 12, to widzimy, że cena 2799 złotych jest naprawdę solidną – miesiąc temu za ten smartfon trzeba było zapłacić 2999 złotych. Warto przy okazji nieco poszperać – większość partnerów sprzedażowych Xiaomi (Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-Kom) ustaliło ceny zgodnie z powyższymi warunkami, a czasem jest nawet taniej! Porównywarki cenowe są więc bardziej niż potrzebne.

8.5 Ocena 8 Ocena

Smartfony POCO także taniej

Bardzo podobna w założeniach akcja dotyczy serii smartfonów POCO. Również do 1 grudnia, i w tych samych sklepach, możemy dostać wybrane urządzenia z tej rodziny – taniej niż dotychczas.

Model Pamięć (GB) Cena (zł) Cena promocyjna (zł) POCO C40 4+64 799 699 POCO M5 4+128 999 799 POCO X4 GT 8+128 1899 1699 POCO F4 8+256 2399 1999 (źródło: mi-store.pl)

Smartfony POCO nie dotknęła już tak duża obniżka cen, ale (jak już wspomnieliśmy), warto nie tylko posiłkować się danymi oficjalnego dystrybutora, ale także pomyszkować w sklepach za równie dobrymi lub jeszcze bardziej korzystnymi okazjami.

Na największą uwagę zasługuje tu chyba POCO F4 w wersji 8 GB + 256 GB. Cena 1999 złotych jest najlepszą, jaka trafiła się nam do tej pory – smartfon ten jeszcze nigdy nie był sprzedawany tak tanio (jeśli wierzyć historii cen).