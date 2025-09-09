Android Auto 15.0 może rozczarować, ale warto go pobrać

Do kierowców trafia Android Auto 15.0. Nowa aktualizacja jest obecnie szeroko udostępniana, aczkolwiek niektórzy najpewniej muszą jeszcze trochę poczekać.

Co nowego w Android Auto 15.0?

Mogłoby się wydawać, że podniesienie numeru wersji z 14.x na 15.0 przyniesie zestaw odczuwalnych zmian. Tym bardziej, że od dłuższego czasu pojawiają się wzmianki o większych nowościach, jak przykładowo możliwości sterowania klimatyzacją w Android Auto. Niestety, Google niezbyt spieszy się z wdrażaniem zmian.

Firma z Mountain View nie pochwaliła się listą z nowościami w Android Auto 15.0, ale z opinii użytkowników, którzy zainstalowali nową wersję, wynika, że tak naprawdę nic się zmieniło. Owszem, „pod maską” może dziać się całkiem sporo, ale to wciąż rozwiązania będące w fazie eksperymentów, które nie są dostępne dla kierowców.

Nie oznacza to jednak, że nie warto pobrać najnowszej aktualizacji. Możliwe, że Google usunęło część błędów zgłaszanych przez użytkowników. Do tego mogą dochodzić inne usprawnienia, także te dotyczące bezpieczeństwa i łatania ewentualnych luk.

Co prawda Android Auto 15.0 został wydany już nieco wcześniej, ale teraz – jak zwraca uwagę serwis 9to5Google – rozpoczął się proces szerszego udostępniania aktualizacji. Wciąż jednak nie każdy ma możliwość pobrania aktualizacji z Google Play. Przykładowo ma moim Pixelu 9 mam wersję 14.7 i obecnie nie pokazuje mi żadnych nowszych wydań. Pozostaje więc cierpliwie czekać.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Pixel 10 i problemy z Android Auto

Dopiero co mogliśmy przeczytać, że Pixel 10 i Galaxy Watch 8 to problematyczne połączenie. Okazuje się, że nie tylko współpraca z zegarkami wychodzi nowych Pixelom przeciętnie. Otóż kierowcy, którzy kupili nowe smartfony Google, skarżą się na błędy pojawiające się podczas korzystania z Android Auto.

Problemy związane są ze zbyt szybko wyczerpującą się energią z akumulatora, a także z odczuwalnym przegrzewaniem się smartfonów. Co więcej, w niektórych przypadkach połączenie jest przerywane lub nawet niemożliwe do nawiązania.

Na forum Google jeden ze specjalistów ds. społeczności i Android Auto jeszcze pod koniec sierpnia opublikował post, z którego wynika, że poprawka na problemy z połączeniem jest gotowa. Mimo tego, na ten moment nadal wiele osób doświadcza omawianego błędu.

Nie wygląda to dobrze. Smartfony Google to cenowo górna półka, a niektórzy z użytkowników jak najbardziej mogą odnieść wrażenie, że są traktowani jak testerzy wersji beta. Miejmy nadzieję, że Google w najbliższych czasie wyda stosowane poprawki.