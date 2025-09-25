Xiaomi pokazało tablety dla tych, którzy chcą „iPada z Androidem”

Premiera Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro już za nami. W założeniach oba tablety mają sprawdzić się w pracy, zastępując laptopy.

Xiaomi Pad 8 pokazany. Co oferuje?

Niektórzy kupują tablet, aby mieć urządzenie z większym ekranem, na którym wygodnie będzie oglądać filmy w podróży czy czytać artykuły w internecie. Nie brakuje jednak osób, które widzą tablety w roli sprzętu do pracy i to mogącego zastąpić laptopa. Apple zauważyło to już dawno i zaczęło promować iPady – szczególnie modele z linii Pro – jako idealne urządzenia dla właśnie tej grupy klientów.

Patrząc na materiały promocyjne Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro można odnieść wrażenie, że Chińczycy także chcą zgarnąć podobny kawałek tortu. Niektórzy nawet stwierdzą, że mamy do czynienia z „iPadami z Androidem”, co w tym przypadku nie ma jakiegokolwiek negatywnego wydźwięku. Tym bardziej, że prawdopodobnie są to jedne z lepszych tabletów na rynku, co można wywnioskować na podstawie wysokiej jakości oferowanej przez starszy model Xiaomi Pad 7 Pro.

Xiaomi Pad 8 wyposażony jest w 11,2-calowy ekran IPS o rozdzielczości 3200 x 2136 pikseli (3:2) i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego jasność wynosi jednak nieszczególnie imponujące 800 nitów. We wnętrzu znajdziemy procesor Snapdragon 8s Gen 4, a także 8 lub 12 GB RAM oraz 128 lub 256 GB na dane. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 9200 mAh, który można ładować z mocą 45 W.

Tablet oferuje aparat 13 Mpix z tyłu i drugi aparat 8 Mpix z przodu. To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 251,22 x 173,42 x 5,75 mm i wadze 485 g. Zainstalowany system operacyjny HyperOS 3 otrzymał zestaw rozwiązań opracowanych z myślą o pracy i wielozadaniowości.

Ceny Xiaomi Pad 8 w Chinach startują od 2199 juanów (równowartość około 1129 złotych). Etui z fizyczną klawiaturą i rysik to dodatki, które wymagają dopłaty.

Xiaomi Pad 8 Pro ma zadowolić bardziej wymagające osoby

Do dyspozycji użytkownika jest 11,2-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 3200 x 2136 pikseli (3:2), maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności do 800 nitów. Oferowana jest również wersja Matte Edition, która wykorzystuje nanoteksturę AG i powłokę antyrefleksyjną, co pozwala na zredukowanie niepożądanych odbić światła.

Xiaomi Pad 8 Pro to także procesor Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy 8, 12 lub 16 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć na dane, oferowane są wersje 128, 256 i 512 GB. Akumulator o pojemności 9200 mAh można ładować z mocą 67 W. Producent deklaruje, że powinien on pozwolić na 14 godzin odtwarzania wideo lub ponad 20 godzin rozmów online.

Należy jeszcze wspomnieć o głównym aparacie 50 Mpix z f/1.8 i przednim 32 Mpix. Zestaw mikrofonów wykorzystuje algorytm oparty o AI, aby poprawić jakość rozmów i usunąć ewentualne szumy. Wymiary obudowy wynoszą 251,22 x 173,42 x 5,75, a waga to 485 g. Oprogramowanie HyperOS 3 ma zestaw rozwiązań, które w założeniach mają podnieść komfort pracy z tabletem. Nie zabrakło funkcji AI.

Ceny startują od 2799 juanów (około 1437 złotych) za wersję 8/128 GB. Natomiast, gdy chcemy mieć matowy ekran, trzeba zapłacić minimum 3599 juanów (około 1848 złotych), ale konfiguracja składa się już z 12 GB RAM i 256 GB na dane. Etui z fizyczną klawiaturą i rysik to dodatki, które są sprzedawane oddzielnie.

Czekamy na premierę w Polsce.