Android Auto będzie nudniejszy. Ale to dobrze

Google ponownie kombinuje z kolorami w Android Auto. Najnowsze zmiany mogą wynikać z kwestii bezpieczeństwa.

Niewielkie, ale widoczne odświeżenie interfejsu

Ostatnio mogliśmy usłyszeć o wprowadzeniu bardziej kolorowego interfejsu w Android Auto. Co prawda nie jest to naprawdę duża nowość, która ma ogromny wpływ na korzystanie z oprogramowania dla kierowców, ale trudno jej nie zauważyć.

Otóż – podobnie jak na ekranach smartfonów – główny kolor dostosowywany jest do ustawionej tapety. W związku z tym, że pod uwagę brana jest tapeta ze smartfona, dostajemy ten sam schemat kolorów, co na urządzeniu mobilnym. Z jednej strony zapewnia to pewną spójność, ale z drugiej niekoniecznie automatycznie dobrane kolory mogą dobrze współgrać z deską rozdzielczą auta.

Nowość jest wprowadzana po stronie serwera, więc jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogli otrzymać do niej dostęp. Przykładowo w moim przypadku, mimo iż mam zainstalowaną najnowszą aktualizację z kanału stabilnego, nadal nie doczekałem się omawianego rozwiązania. Niewykluczone, że w momencie, gdy już się doczekam, będzie ono prezentować się nieco inaczej niż obecnie – Google testuje bowiem inne podejście do kolorów.

Obecne, bardziej jaskrawe kolory (źródło: Android Authority)

Android Auto nadal będzie kolorowy, ale już mniej

Serwis Android Authority zwraca uwagę na zmianę, którą Google wdrożyło w Android Auto 15.1.653404 beta. Funkcja dostosowania schematu kolorów nie znika, ale jej działanie będzie trochę inne.

Zamiast brać kolor z tapety, co w określonych scenariuszach może oznaczać jaskrawy i rozpraszający wygląd, zostanie wybrany główny kolor zgodny z tym ustawionym na smartfonie, ale będzie on wyraźnie bardziej stonowany. Różnica może być znacząca.

Nowe podejście do kolorów (źródło: Android Authority)

Owszem, Android Auto po zmianach wygląda bardziej ponuro i nudno, ale pojawiają się spekulacje, że jest celowe działanie ze strony Google, które wynika z ważnej kwestii. Niektórzy wskazują, że wcześniejsze, zbyt jaskrawe kolory, mogły rozpraszać kierowcę. Natomiast firma z Mountain View, projektując oprogramowanie do samochodów, sporo uwagi przykłada do odpowiedniego i bezpiecznego interfejsu, więc mogła zdecydować się na spokojniejsze kolory.

Obecnie zmiana jest testowana i nie jest szeroko dostępna. Trudno stwierdzić, kiedy Google zdecyduje się na jej wdrożenie. Pozostaje jeszcze trzymać kciuki, że firma pozbędzie się brzydkiego ekranu odtwarzacza z Android Auto.