Samsung Galaxy Fit 4 coraz mniej tajemniczy. Będzie rewolucja?

Opaski Samsung Galaxy Fit to przykład urządzeń, których cykl produkcyjny nie musi obejmować corocznych premier. Choć od premiery modelu Galaxy Fit 3 minęło trochę czasu, część osób może uznać, że dla Koreańczyków czas stanął w miejscu.

Samsung Galaxy Fit 4 coraz mniej tajemniczy

Przez dłuższy czas koreańskiemu gigantowi udawało się utrzymać informacje o nowej opasce sportowej za zamkniętymi drzwiami. Pierwsze przedpremierowe informacje pojawiły się w czerwcu 2026 roku – prawie 2,5 roku po premierze Galaxy Fit 3.

Kilka dni temu, w październiku 2026 roku, wygląd Samsung Galaxy Fit 4 przestał być tajemnicą. Na materiałach można dostrzec zarówno nowy, wydłużony wyświetlacz, drobne szczegóły pokroju spłaszczonej „góry” i sekcji z czujnikami czy możliwą listę wariantów kolorystycznych.

Uroda to jednak nie wszystko. W przypadku opasek sportowych równie ważne są parametry, jakie akcesorium zamierza mierzyć. Tej kwestii również nie udało się Samsungowi dochować do dnia premiery. Powtarzam jednak ostrzeżenie – nie oczekujcie, a nie będziecie zawiedzeni.

Co zaoferuje software nowego Galaxy Fit 4?

Listę udostępnioną przez serwis SammyGuru otwiera informacja o nowym banerze, jaki będą mogli zobaczyć użytkownicy w trakcie szukania przez opaskę aktualizacji czy w trakcie pierwszego parowania urządzenia. Tekst wspomina o powrocie funkcji znajdowania telefonu, jak i o możliwości ustawienia, który ze smart-sprzęt ma otrzymywać powiadomienia. Mają pojawić się dwie opcje: ręczny wybór oraz „zawsze pokazuj na obu urządzeniach”.

Główny interfejs Galaxy Fit 4 ma opierać się na maksymalnie 12 kafelkach. To, co nas najbardziej interesuje oraz kolejność funkcji będziemy mogli dostosować samodzielnie. Na grafikach widać takie zakładki jak „alarm”, „kalendarz”, „pogoda” czy też związane ze zdrowiem, m.in. „aktywność”, „odżywianie” czy „uważność”.

UI Samsung Galaxy Fit 4 (Źródło: SammyGuru)

Przejdźmy do elementów stricte związanych z analizą zdrowia. Choć grafiki potwierdzają obecność krokomierza, czasu aktywności czy spalonych kalorii, to umówmy się, że jest to oczywista oczywistość w przypadku tego typu urządzeń. Oprócz tego Galaxy Fit 4 ma zbierać informacje na temat snu oraz tętna.

Jako że sama liczba podanych uderzeń na minutę naszego serca to w dzisiejszych czasach za mało, w Galaxy Fit 4 możliwe będzie ustawienie zarówno powiadomień o zbyt wysokim lub zbyt niskim tętnie oraz sprawdzenie stref tętna. Innym parametrem, któremu poświęcono dużo uwagi, jest stres – opaska poinformuje użytkownika w przypadku przedłużającego się okresu z wysokim poziomem stresu.

UI Samsung Galaxy Fit 4 (Źródło: SammyGuru)

Co się tyczy snu, aplikacja w połączeniu z zastosowanymi modułami może wykryć konkretne etapy nocnego odpoczynku i ocenić całokształt. Po zapisaniu siedmiu wyników możliwe będzie uzyskanie spersonalizowanej porady. Zegarek może również służyć jako pulsoksymetr oraz wykrywacz chrapania – w tym drugim wypadku będzie jednak potrzebny smartfon w pobliżu urządzenia.

Ostatnią kwestią poruszoną w tekście SammyGuru jest aktywność sportowa. Galaxy Fit 4 może automatycznie wykrywać niektóre ćwiczenia czy synchronizować dane z innymi aplikacjami. Do zarządzania wszystkimi wymienionymi wyżej rozwiązaniami służyć będzie platforma Samsung Zdrowie.

Ci, którzy zdążyli zestawić listę wyżej wymienionych funkcji z Galaxy Fit 3 zauważą, że wszystkie te rzeczy mieliśmy już w 2024 roku. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że premiera, która ma odbyć się jeszcze w 2026 roku, udowodni, że Samsung przygotował coś więcej niż nowe proporcje ekranu – może dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu lub czujniki o większej precyzji.