Wreszcie przemyślane inteligentne okulary. Oto Xreal Aura

Okulary rzeczywistości rozszerzonej (XR) kojarzą się raczej z bezprzewodowymi urządzeniami. Taka konstrukcja sprawia jednak, że ich producenci muszą iść na kompromisy, próbując odnaleźć balans pomiędzy jak najwyższą wydajnością i jak najdłuższym czasem pracy a jak najniższą wagą. Pomysł na Xreal Aura był inny – za minus można uznać kabelek, ale reszta to właściwie atuty.

Xreal Aura to przewodowe okulary z Androidem XR

Xreal Aura to pierwsze przewodowe okulary rzeczywistości rozszerzonej z systemem Android XR, a zarazem pierwsze bazujące na wydajnej platformie Qualcomm Snapdragon Reality Elite zaprezentowanej latem 2026 roku. Łączą szeroką funkcjonalność i wysoką wydajność z lekką konstrukcją i przezroczystymi szkłami. Producent przekonuje, że sprawdzą się i podczas pracy czy wykonywania codziennych zadań ze wsparciem sztucznej inteligencji, i w czasie rozrywki, nie wyłączając z tego gier.

Poza wspomnianym Snapdragonem o odpowiednią wydajność zadba od 12 GB do 16 GB RAM (w zależności od konfiguracji). Komponenty te – wraz z akumulatorem – znajdują się w centralce – urządzeniu przypominającym smartfona, z którym są połączone przewodowo. Zawiera ono również dodatkowy port USB-C umożliwiający płynną i energooszczędną transmisję obrazu i treści z podłączonego laptopa lub konsoli do gier.

Xreal Aura – źródło: Xreal

Lekkie okulary i niezliczone możliwości

Okulary mają przezroczyste szkła, ale umożliwiają zarówno nakładanie cyfrowych elementów na rzeczywisty obraz, jak i przenoszenie użytkownika do całkowicie wirtualnego świata (z wykorzystaniem elektrochromatycznego zaciemniania). Producent postawił na wyświetlacze Micro-OLED firmy Sony o rozdzielczości 1200p i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Cechują się przy tym polem widzenia na poziomie 70 stopni.

Specyfikację uzupełniają jeszcze głośniki stereo dostrojone przez Bose i kamera, a całość (naturalnie, nie licząc centralki, ale tej nie nosi się na nosie) waży mniej niż 95 gramów.

Dzięki temu, że Xreal Aura bazują na systemie Android XR, można na nich korzystać z milionów aplikacji (i gier) ze sklepu Google Play – tych samych, które kojarzysz ze swojego smartfona lub tabletu. Nie brakuje też dostępu do asystenta Gemini. Poza tym można – tak jak wspomniałem – podłączyć inne urządzenie i wówczas okulary pełnią funkcję zewnętrznego wyświetlacza, zapewniając prywatną przestrzeń do pracy lub zabawy.

Ile kosztują inteligentne okulary Xreal Aura?

Jak na razie inteligentne okulary Xreal Aura dostępne są wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Korei Południowej. Ceny rozpoczynają się od 1279 dolarów (równowartość ~5020 złotych) za wersję 12/256 GB, a konfiguracja 16/512 GB została wyceniona na 1499 dolarów (~5880 złotych). Nie wiadomo jeszcze, kiedy – i czy w ogóle – zadebiutują również na innych rynkach.