Dobra i zła wiadomość dla posiadaczy iPhone’ów. Chodzi o nowość w wiadomościach

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szyfrowane wiadomości RCS trafiły na iPhone’y. Rozwiązanie docenią też użytkownicy Androida.

Apple wprowadza szyfrowane wiadomości RCS

W aplikacji Wiadomości Google od dawna dostępne są szyfrowane wiadomości RCS, które zapewniają użytkownikom wyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności. Dla porównania, Apple w tej kwestii przez lata wypadało po prostu tragicznie.

Zespół Tima Cooka nawet do samego standardu RCS podchodził w sposób karygodny, co najpewniej wynikało z chęci promowania własnego i zamkniętego komunikatora iMessage. Dopiero w 2024 roku – wraz z debiutem iOS 18 – systemowa aplikacja Wiadomości zyskała obsługę RCS. Sprawiło to, że wymiana wiadomości ze znajomymi, którzy korzystają z Androida, w końcu stała się nowocześniejsza i wygodniejsza.

Z kolei na funkcję szyfrowania end-to-end pomiędzy iOS a Androidem trzeba było poczekać jeszcze dłużej, aż do maja 2026 roku. Otóż wydany właśnie iOS 26.5 wprowadza szyfrowane wiadomości RCS, zapewniając w ten sposób odczuwalnie wyższy poziom prywatności w trakcie międzyplatformowego czatu.

Funkcja jest już dostępna, ale…

Warto zaznaczyć, że szyfrowane wiadomości działają pomiędzy aplikacją Wiadomości na iOS, a aplikacją Wiadomości Google na Androidzie. Ponadto Apple wdrożone rozwiązanie określa wersją beta, co może sugerować, że nie wszystko działa idealnie – mam nadzieję, że to tylko moje błędne przypuszczenia.

Należy jeszcze wiedzieć, że sam fakt wprowadzenia funkcji na iPhone’y nie oznacza, że wszyscy mogą z niej korzystać. Otóż jej dostępność zależy też od operatora komórkowego – musi on zapewnić odpowiednie wsparcie.

Ostatnio zapytaliśmy operatorów, kiedy wiadomości RCS na iPhone’ach będą dostępne w Polsce i cóż… trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeśli więc ktoś chce mieć możliwości komunikacji wykraczające poza zwykłe SMS-y, a dodatkowo ważna jest prywatności, to nadal pozostaje sięgnięcie po jeden z bezpiecznych komunikatorów dostępnych w App Store.

Wypada dodać, że jeśli funkcja będzie już dostępna, w rozmowach z użytkownikami Androida pojawi się stosowna informacja. Dowiemy się, że czat prowadzony jest w standardzie RCS oraz jest szyfrowany. Właściciel iPhone’a będzie więc miał pewność, że wysyłane i odbierane wiadomości są odpowiednio zabezpieczone.