Allegro Smart! w niższej cenie. Tyle można zaoszczędzić

Allegro po raz kolejny obniżyło cenę subskrypcji Allegro Smart!, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić. Do zakupu zachęcają dodatkowo promocje w ramach Allegro Smart! Weeks 2026.

Promocja na Allegro Smart! – cena jest teraz dużo niższa

Od 21 listopada 2022 roku subskrypcja Allegro Smart! na rok kosztuje 59,90 złotych (wcześniej 49 złotych). Tego dnia wprowadzono również zmianę minimalnej kwoty zamówienia dla darmowej dostawy do automatu paczkowego (z 40 na 45 złotych) i kurierem (z 40 do 65 złotych). Od 2 marca 2026 roku zrównano jednak minimalną kwotę zamówienia, uprawniającą do darmowej dostawy – teraz to 49,90 złotych zarówno dla dostawy do automatu paczkowego i punktu odbioru, jak i kurierem.

59,90 złotych za roczną subskrypcję Allegro Smart! nie jest wysoką kwotą, jeśli ktoś często robi zakupy na tej platformie – niektórzy użytkownicy chwalą się, że oszczędzili na dostawach tysiące (!) złotych. Teraz jednak można wykupić abonament na rok w dużo niższej cenie.

Aż do 12 czerwca 2026 roku subskrypcja Allegro Smart! oferowana jest za 39,90 złotych, czyli aż o 20 złotych (~30%) taniej niż do tej pory. Platforma zastrzega jednak, że to promocja dla wybranych użytkowników.

Z kolei osoby, które chciałyby cieszyć się darmową dostawą i zwrotami, ale nie są przekonane do wykupienia abonamentu na rok, mogą skorzystać z 5 darmowych dostaw przez 6 miesięcy w ramach wersji próbnej (pod warunkiem, że nie korzystały wcześniej z Allegro Smart!).

Promocje na Allegro Smart! Weeks 2026 z rabatami do -50%

Coroczny festiwal zakupowy Allegro Smart! Weeks potrwa w tym roku do 20 maja 2026 roku. W jego trakcie dostępne będą oferty na produkty z różnych kategorii w cenach obniżonych o nawet 50%. Przykładowe oferty to:

Wszystkie oferty dostępne są na tej stronie internetowej. Ponadto subskrybenci Allegro Smart! mogą wziąć udział w wyzwaniu, w ramach którego można zebrać 200 Smart! Monet. Do zdobycia są również nowe Smart! Bonusy na Allegro:

subskrypcja Disney+ Standard na 3 miesiące,

kawa lub hot-dog w Żabce za 1 żappsa,

bilet do Multikina za pół ceny,

rabat 25 groszy na każdy litr paliwa MOL EVO 95 i MOL EVO Diesel na stacjach MOL (kupon do jednorazowego użytku będzie ważny do 31 maja 2026 roku).

Podczas Smart! Weeks 2026 można również rozłożyć płatność za zakupy na kwotę minimum 200 złotych na 3 raty 0% w ramach Allegro Pay, a nowi klienci tej usługi dostaną voucher na kwotę 100 złotych na zakupy podczas festiwalu.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne (do ofert na Allegro). Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za co pięknie dziękujemy!