Android Auto 14.2 do pobrania. Zamieszanie wokół rewolucyjnej funkcji

Do kierowców powoli trafia Android Auto 14.2. Zmiany w kodzie spowodowały zamieszanie wokół rewolucyjnej funkcji.

Android Auto i okulary AR

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w przypadku nawigacji w samochodach nie jest pomysłem zupełnie nowym – takie rozwiązanie znajdziemy już w drogim Mercedesie EQS, ale też w sporo tańszym Volkswagenie ID.3. Google postanowiło jednak podejść do tego pomysłu w nieco inny sposób, a przynajmniej tak wskazywały niedawno odkryte zmiany w kodzie Android Auto.

Otóż w Android Auto 14.2 beta pojawiły się wzmianki o wsparciu dla okularów AR. Inteligentne okulary miałyby posłużyć do wyświetlania wskazówek nawigacji, co z kolei umożliwiłoby kierowcy patrzenie cały czas na drogę, bez spoglądania na ekran z uruchomioną nawigacją. Pomysł zdecydowanie ciekawy.

Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianych samochodów. Otóż w ich przypadku nie trzeba sięgać po jakiekolwiek specjalne okulary. Elementy AR wyświetlane są na przedniej szybie. Z kolei przykładowo w nowych BMW i Mercedesach bez funkcji Head-Up AR możemy spotkać się z rozszerzoną rzeczywistością w formie wirtualnych obiektów nakładanych na obraz z kamery, który pokazywany jest na cyfrowych zegarach lub centralnym ekranie.

Android Auto 14.2 dostępny do pobrania

Google rozpoczęło proces udostępniania Android Auto 14.2 w kanale stabilnym. Obecne informacje wskazują, że firma skupiła się głównie na poprawkach stabilności i usunięciu błędów, a pozostałe zmiany nie są widoczne dla użytkowników – zaszły one wyłącznie w kodzie aplikacji.

Serwis 9to5Google zwraca uwagę na usunięcie stringów, które odnosiły się do wykorzystania inteligentnych okularów. Co ciekawe, już wcześniej w tej kwestii mieliśmy do czynienia z małym zamieszaniem. Mianowicie zapisy w języku angielskim zdawały się sugerować, że fraza „Glasses” odnosi się do bliżej nieokreślonej funkcji w samej nawigacji i niekoniecznie oznacza inteligentne okulary (Start navigation to launch Glasses). Dopiero tekst przetłumaczony z hindi na angielski, który pojawił w innej wersji językowej Android Auto, odnosił się do zastosowania nawigacji w smart okularach (To view navigation on smart glasses, start navigation).

Jak przed chwilą wspomniałem, ciągi znaków z „okularami” zniknęły ze stabilnej wersji Android Auto 14.2. Możliwe, że mieliśmy do czynienia z eksperymentem i pomysłem, który jest tylko jednym z wielu rozważanych. Możliwe również, że funkcja dotycząca okularów AR powróci w przyszłości lub w jednej z najbliższych wersji beta.

W związku z tym, że proces udostępniania nowej wersji Android Auto potrafi trwać kilka tygodni, niewykluczone, że niektórzy będą musieli sporo poczekać na aktualizację do wersji 14.2. Wspomnę, że u siebie mam wersję 14.0 (Google Pixel 9, Android 15) i w Google Play obecnie nie widzę jakiejkolwiek nowszej aktualizacji.