Taki smartwatch chce się założyć na nadgarstek

Za nami konferencja, w trakcie której chiński producent zaprezentował przede wszystkim spektakularny smartfon Vivo X200 Ultra, ale wśród nowości znalazł się też smartwatch Vivo Watch 5, który wiele osób z przyjemnością założy na swój nadgarstek.

Nowy smartwatch Vivo Watch 5 dołączył do oferty chińskiego producenta (specyfikacja)

Smartwatch Vivo Watch 5 występuje w dwóch wersjach – jedna ma aluminiową obudowę i waży 32 gramy, natomiast druga otrzymała obudowę ze stali nierdzewnej i waży 35 gramów. Wewnątrz producent umieścił akumulator, który ma zapewnić nawet 22 dni działania, aczkolwiek w przypadku standardowego użytkowania czas sięga najwyżej 11 dni, czyli o połowę mniej. To jednak nadal satysfakcjonujący wynik.

Vivo Watch 5 (źródło: Vivo)

Na górnej części zegarka Chińczycy umieścili wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz i osiąga jasność do 1500 nitów, zapewniając dobrą widoczność nawet w słońcu. Ekran pokryty jest szkłem 2.5D, co dodaje mu urody i pasuje do zaokrąglonej obudowy. Warto też wspomnieć, że użytkownicy będą mogli ustawić na tapetę ruchome zdjęcie i film wideo.

Smartwatch Vivo Watch 5 ma być również kompanem podczas treningów – oferuje bowiem ponad 100 trybów. Co więcej, ma także funkcję trenera, który ma pomóc rozpocząć przygodę z bieganiem i doprowadzić użytkownika do momentu, w którym będzie mógł nazwać się zaawansowanym biegaczem. Zegarek jest nawet w stanie analizować postawę podczas biegania – a jest ona bardzo ważna, aby nie nabawić się kontuzji.

Vivo Watch 5 (źródło: Vivo)

Najnowszy smartwatch Vivo naturalnie monitoruje również pracę organizmu użytkownika – według deklaracji producenta jest w stanie rozpoznać migotanie przedsionków i przedwczesne skurcze serca, a także nieprawidłowe ciśnienie krwi. Ponadto Watch 5 oferuje NFC (nie do płatności zbliżeniowych, tylko do korzystania z komunikacji miejskiej i jako kluczyka), obsługę systemu lokalizacji Beidou oraz funkcję krótkofalówki. Nie ma jednak eSIM.

Zegarek pracuje pod kontrolą systemu BlueOS 2.0 i umożliwia korzystanie z aplikacji, takich jak kalkulator, AliPay czy prostych gier.

Vivo Watch 5 – cena (w Chinach)

Model z obudową z aluminium w kolorze czarnym lub złotym z opaską z tworzywa sztucznego będzie sprzedawany w Chinach za 799 juanów (równowartość około 410 złotych), natomiast wariant z obudową ze stali nierdzewnej i skórzanym paskiem za 999 juanów (~510 złotych).

Vivo Watch 5 (źródło: Vivo)

Dostępność w Polsce na tę chwilę nie została potwierdzona, ale być może dowiemy się coś na ten temat 24 kwietnia 2025 roku, kiedy to mają zostać zdradzone informacje na temat (ponownej) dostępności urządzeń marki Vivo w Polsce.