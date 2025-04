Revolut rezygnuje z istotnej opłaty, jednak tylko w wybranych planach

Revolut poinformował dziś, że postanowił zrezygnować z pobierania opłat za wymianę walut w weekendy. Nie dotyczy to jednak wszystkich użytkowników, a jedynie wybranych klientów.

Revolut nie będzie już pobierał opłaty za wymianę walut w weekendy, ale tylko w wybranych planach

Revolut zrezygnował z opłaty za wymianę walut w weekendy w ramach „wiosennych porządków w ofercie”. Zrobił to też z myślą o zbliżających się długich weekendach – majówce i Bożym Ciele. Dzięki tej zmianie klienci nie będą już musieli zwracać uwagi na dzień tygodnia, ponieważ wymienią walutę bez prowizji w każdy dzień.

Niestety dla użytkowników, zmiana ta nie dotyczy wszystkich klientów usługodawcy, a jedynie osób, które posiadają wykupioną subskrypcję Premium, Metal bądź Ultra. Dla przypomnienia, pierwszy z ww. planów kosztuje obecnie 33,99 złotych miesięcznie, drugi – 55,99 złotych miesięcznie, a trzeci – 210 złotych miesięcznie. To ceny planów Revolut, obowiązujące od 8 grudnia 2023 roku.

Subskrybenci planu Plus również zapłacą mniej za wymianę walut w weekendy

Firma ma jednak dobrą wiadomość nie tylko dla klientów planów Premium, Metal i Ultra, ale też dla osób, które korzystają z tańszego planu Plus (jego cena to aktualnie 19,99 złotych miesięcznie). W jego przypadku zdecydowano się obniżyć opłatę za wymianę walut w weekendy z 1% do 0,5%.

Bez zmian natomiast pozostaje wartość opłaty za analogiczną usługę dla użytkowników bezpłatnego planu Standard – osoby go posiadające zapłacą za wymianę walut w weekendy prowizję w wysokości 1%.

To kolejny argument, żeby wykupić jeden z płatnych planów Revolut

Ogłoszone dziś zmiany niewątpliwie nie są (wyłącznie) dobrą wolą przedsiębiorstwa, ale (przede wszystkim) mają stanowić kolejny argument za wykupieniem płatnej subskrypcji. W przypadku osób, które często wymieniają waluty lub wymieniają większe kwoty, może tak być, natomiast raczej nie dla tych, którzy robią to sporadycznie.

Szczególnie że czasami lepszy kurs można uzyskać w bankowym kantorze (mówię to z własnego doświadczenia), aczkolwiek wtedy należy posiadać dedykowane konto walutowe i najlepiej kartę z usługą wielowalutową, aby nie wyrabiać osobnej karty do konta walutowego, której obsługa może być dodatkowo płatna.