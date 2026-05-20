Zobaczysz to w Androidzie 17 i pomyślisz o iOS. Nowa funkcja zapowiedziana

Google zapowiedziało nową funkcję, która zostanie wprowadzona wraz z Androidem 17. Ułatwi kontynuowanie pracy na różnych urządzeniach.

Android 17 zapożyczy funkcję z iOS

Google I/O 2026 skupione było na sztucznej inteligencji, która ma teraz w Mountain View najwyższy priorytet. Nie oznacza to jednak, że Google zapomniało o innych produktach. Poznaliśmy nowości w Wear OS 7, zobaczyliśmy inteligentne okulary Google, a także firma zapowiedziała przydatną funkcję, która będzie częścią Androida 17.

Nowość nazywa się Continue On i przypomina to, co Apple oferuje w ramach funkcji Handoff w swoich systemach operacyjnych. Otóż rozwiązanie umożliwia użytkownikom kontynuowanie wcześniej zaczętej pracy w aplikacji, gdy przesiadają się z jednego na drugie urządzenie z Androidem.

Co prawda funkcja została zaprojektowana z myślą o działaniu dwukierunkowym, ale w momencie premiery będzie obsługiwać tylko przejście ze smartfona na tablet. Podczas zmiany urządzenia na pasku zadań będzie wyświetlana sugestia z ostatnio uruchomioną aplikacją na smartfonie. Natomiast jedno tapnięcie w ekran wystarczy, aby uruchomić tę aplikację i wznowić pracę od miejsca, w którym została przerwana.

źródło: Google

Co ciekawe, nie w każdym przypadku na obu urządzeniach trzeba będzie mieć zainstalowaną tę samą aplikację. Możliwe będzie kontynuowanie pracy w przeglądarce internetowej, o ile dana aplikacja będzie wspierać omawiane rozwiązanie i będzie dostępna także w formie strony internetowej.

Duże zmiany w aplikacjach muzycznych w Android Auto

Użytkownicy Android Auto zyskają dostęp do nowego wyglądu aplikacji muzycznych. Google ogłosiło bowiem aktualizację bibliotek Car App Library, które zawierają szablony przeznaczone do tworzenia aplikacji dla kierowców.

Deweloperzy, a więc także użytkownicy, dostaną większą modułowość, elastyczność i więcej opcji związanych z układem treści. Interfejs powinien być lepiej dopasowany do ekranów o różnych proporcjach, a nowe elementy sterujące mają usprawnić obsługę. Warto dodać, że zmiany obejmą zarówno Android Auto, jak i też samochody z Android Automotive.

źródło: Google

Prace na nowy wyglądem rozpoczęli już twórcy następujących aplikacji: Amazon Music, Gaana, PocketFM, Spotify, TuneIn i YouTube Music. Sugeruje to, że na zmiany nie trzeba będzie długo czekać.

Wypada dodać, że w połowie maja Google ogłosiło wielką aktualizację Android Auto. Nowy projekt czerpie z języka projektowania Material 3 Expressive, znanego już dobrze ze smartfonów z Androidem.