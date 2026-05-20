Chcesz w końcu schudnąć? Ten smartwatch ma Ci w tym pomóc

Lato coraz bliżej, więc najwyższy czas wziąć się za siebie. Jeśli do tej pory głównie zalegaliście na kanapie, to czas wstać i się poruszać. Ten smartwatch ma Was do tego zmotywować.

Nowy smartwatch Amazfit Bip Max ma zachęcać do aktywności fizycznej

Też mówiłaś w Sylwestra, że nowy rok, nowa ja? A może obiecałeś sobie, że od 2 stycznia zaczniesz regularnie chodzić na siłownię? Noworoczne postanowienia mają to do siebie, że bardzo często nie są realizowane. Dla wielu osób motywacją do zadbania o siebie może być zbliżające się lato, aby wyglądać przynajmniej przyzwoicie w stroju kąpielowym, lecz prawda jest taka, że każdy moment jest dobry, żeby zacząć się ruszać. Dzięki temu można nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale przede wszystkim poprawić stan zdrowia i samopoczucie.

Nowy smartwatch Amazfit Bip Max został stworzony po to, aby motywować do aktywności fizycznej. Jak podkreśla producent – bez presji, ponieważ wystarczy poświęcić zaledwie 30 minut od dwóch do trzech dni w tygodniu na ćwiczenia, żeby poczuć więcej energii, poprawić kondycję i zadbać o zdrowie.

Amazfit Bip Max (źródło: Amazfit)

Motywatorem do podejmowania aktywności fizycznej jest w jego przypadku Zepp Coach, który tworzy plany treningowe dostosowane do poziomu zaawansowania. Ponadto użytkownik zyskuje dostęp do biblioteki z treningami i ponad 150 trybów sportowych. Smartwatch Amazfit Bip Max uwzględnia również konieczność regeneracji, ponieważ nadmierne zmęczenie czy kontuzja mogą skutecznie zdemotywować do ruszania się. Może na przykład zasugerować, że warto przełożyć ćwiczenia na następny dzień.

Dzięki swojej funkcjonalności smartwatch Amazfit Bip Max nie wymaga noszenia ze sobą smartfona podczas ćwiczeń, gdyż można na nim zainstalować aplikacje sportowe i lifestyle’owe oraz wgrać muzykę i podcasty, a ponadto umożliwia korzystanie z map offline dzięki GPS.

Przy tym wszystkim czas pracy jest długi, ponieważ akumulator o pojemności 550 mAh wystarczy na nawet 20 dni standardowego użytkowania lub do 10 dni bardziej intensywnego. Wypada jeszcze wspomnieć, że smartwatch Amazfit Bip Max ma 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności do 3000 nitów i system operacyjny Zepp OS 5.0.

Amazfit Bip Max to niedrogi smartwatch

Sugerowana cena Amazfit Bip Max w Polsce została ustalona na 429 złotych. Smartwatch będzie dostępny w sklepie internetowym producenta oraz sieci Media Expert. Początkowo wyłącznie w jednej wersji kolorystycznej – srebrnej, ale docelowo również w szarej i niebieskiej.