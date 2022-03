Android zaczerpnie funkcję z iOS. I to jest świetna wiadomość!

Jedną z bardziej przydatnych funkcji w iOS jest możliwość regulacji jasności latarki. Według najnowszych informacji, Android 13 otrzyma podobne rozwiązanie. Użytkownicy z pewnością będą chętnie z niego korzystać.

Google pracuje nad większą możliwością kontrolowania latarki

Trzeba przyznać, że Android 12 przyniósł spory zestaw nowości, szczególnie w warstwie wizualnej. Jak najbardziej można stwierdzić, że Google przyłożyło się do tej wersji systemu operacyjnego. Owszem, w oprogramowaniu znalazły się błędy i niedociągnięcia, ale konkurencja też nie jest od nich wolna.

Kolejna większa aktualizacja w stabilnej wersji zostanie wydana w tym roku i również może okazać się całkiem interesująca. Wśród planowanych nowości w Android 13 ma znaleźć się bardziej rozbudowana kontrola działania latarki.

Należy tutaj zauważyć, że lampa błyskowa LED, umożliwiająca wykonywanie zdjęć w nocy lub jakichkolwiek gorszych warunkach oświetleniowych, często używana jest przez użytkowników w roli latarki. Jej funkcjonalność została świetnie rozszerzona w iOS. Otrzymujemy bowiem opcję regulacji jasności latarki, co w łatwy sposób pozwala na dostosowanie jej mocy do panujących warunków. W końcu nie zawsze potrzebujemy najbardziej jasnego światła.

Za zmian zauważonych w kodzie wynika, że Android 13 zapewni zbliżoną funkcję. W systemie operacyjnym Google znaleziono bowiem dwa nowe interfejsy API – getTorchStrengthLevel i turnOnTorchWithStrengthLevel.

Pierwsza metoda służy do zwiększania jasności lampy LED, a druga wykorzystywana jest do ustawienia stopni jasności od 1 do maksymalnej obsługiwanej sprzętowo. Warto dodać, że wcześniej w systemie dostępny był tylko interfejs API o nazwie setTorchMode, którego zadanie sprowadzało się do możliwości włączenia/wyłączenia lampy LED.

Sterowanie jasnością latarki w iOS (fot. Tabletowo.pl)

Niestety, ale sam Android 13 nie wystarczy

Właściciele smartfonów, którzy otrzymają aktualizację lub kupią nowy model z fabrycznie zainstalowanym systemem Android 13, niekoniecznie muszą mieć dostęp do opisanej funkcji. Okazuje się, że nowe API wymaga jeszcze aktualizacji sprzętowej moduły kamery, aby kontrola jasności była dostępna.

Oczywiście należy dodać, że producenci smartfonów z Androidem nie są ograniczeni wyłącznie do funkcji wprowadzanych przez Google. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby sami wdrożyli podobne rozwiązanie, bez konieczności korzystania z API opracowanego przez firmę z Mountain View. Oznacza to, że mogą samodzielnie zadbać o możliwość sterowania jasnością latarki, co od dłuższego czasu robi między innymi Samsung.

Warto wspomnieć, że Android 13 jest już dostępny dla deweloperów we wczesnej wersji rozwojowej. Ponadto mogliśmy już usłyszeć o kilku innych nowościach – np. ulepszonym zarządzaniu powiadomieniami czy obsłudze wielu języków naraz. Oczywiście zmian i nowych funkcji będzie sporo więcej, a wiele z nich powinniśmy poznać w ciągu najbliższych miesięcy.