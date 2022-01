Android 13 przyniesie ważne usprawnienie w kwestii powiadomień

Wciąż wiele osób nie otrzymało Androida 12, ale chyba nie będzie żadnym zaskoczeniem, że w Mountain View trwają już intensywne prace nad kolejnym wydaniem. Wśród nowości, które wprowadzi Android 13, ma znaleźć się zmienione podejście do powiadomień.

Koniec z nadmiarem powiadomień?

Jeśli nie zarządzamy na bieżąco ustawieniami powiadomień, to szybko możemy doprowadzić do ich niepotrzebnego nadmiaru. Szczególnie jest to odczuwalne, gdy posiadamy sporo zainstalowanych aplikacji, a wiele z nich prawie codziennie „przypomina” o swoim istnieniu.

Jak wynika z najnowszych informacji, Android 13 może w tej kwestii przynieść zestaw pozytywnych zmian. Sprawią one, że zarządzanie dostępem do wysyłania powiadomień stanie się odczuwalnie łatwiejsze i pozwoli uniknąć opisanego wyżej niepożądanego scenariusza.

Android 13, o czym mogliśmy przeczytać już wcześniej, ma wprowadzić nowy zestaw uprawnień, które będą dotyczyły powiadomień. Użytkownik będzie musiał bowiem wyraźnie zezwolić konkretnej aplikacji na dostarczanie powiadomień, podobnie jak obecnie ma to miejsce w przyznawaniu uprawnień do aparatu, mikrofonu czy lokalizacji.

Warto tutaj zauważyć, że podobnie rozwiązanie jest już dostępne w iOS. Użytkownicy, przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, otrzymują komunikat, z którego poziomu mogą lub nie zezwolić aplikacji na dostarczanie powiadomień.

Nowa komunikat ułatwi zarządzanie powiadomieniami

Traktowanie dostępu do powiadomień w identyczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku uprawnień do aparatu czy lokalizacji, przyniesie m.in. nową pozycję w menedżerze uprawnień. Pozwoli ona w łatwy sposób zdecydować, czy chcemy otrzymać powiadomienia z konkretnej aplikacji.

Co więcej, Android 13, wzorem iOS, ma wyświetlać specjalnie przygotowany komunikat. Z jego poziomu będziemy mogli jednym kliknięciem zdecydować o dostępie do powiadomień. Najpewniej będzie on wyświetlany przy pierwszym uruchomieniu aplikacji lub gry.

Należy mieć na uwadze, że Android 13 pozostaje w fazie wczesnych testów, a opisana nowość to wciąż eksperyment. Trudno więc stwierdzić, czy faktycznie trafi do stabilnego wydania. Miejmy nadzieję, że jednak tak się stanie.

Nowe podejście do powiadomień z pewnością pomogłoby w walce z niepotrzebnym spamem, dając użytkownikom łatwy sposób zarządzania tym elementem systemu. Wreszcie niektórzy mogliby odetchnąć od masy zbędnych komunikatów wyświetlanych m.in. na ekranie blokady. Oczywiście obecnie też mamy sporo opcji do konfiguracji powiadomień, ale nie są one aż tak intuicyjne dla zwykłego użytkownika.