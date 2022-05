Nowy mObywatel pojawi się w przeglądarce i ułatwi jeszcze więcej spraw urzędowych

Aplikacja mobilna mObywatel wkrótce przejdzie niemałe zmiany. Zapowiedziano wprowadzenie licznych nowości, dzięki którym stanie się ona kompletnym asystentem do załatwiania spraw urzędowych. W przygotowaniu jest również wersja przeglądarkowa, która pozwoli wygodnie korzystać ze wszystkich funkcji na komputerze lub tablecie.

Sporo nowości w aplikacji mObywatel

W trakcie konferencji Impact’22 w Poznaniu została zaprezentowana nowa wersja aplikacji mObywatel. Przejdzie ona spore zmiany wizualne, a także zostanie wzbogacona o masę nowych funkcji.

Publiczna aplikacja mobilna zyska funkcję powiadomień, dzięki którym w szybki i prosty sposób obywatele dowiedzą się o uzyskanym zwrocie podatku, otrzymaniu dofinansowania lub zbliżającym się terminie ważności dokumentów. Zacznie ona też informować o nadesłaniu przez urzędy decyzji w sprawie składanych wniosków. W ten sposób mObywatel stanie się wygodnym asystentem przypominającym o załatwieniu spraw urzędowych.

Usługa zostanie zintegrowana z kilkoma państwowymi rejestrami, np. Krajowym Rejestrem Sądowym czy Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, co pozwoli połączyć wszystkie usługi urzędowe w jedną aplikację do komunikacji z urzędami czy też załatwianie spraw za pomocą pełnomocnictwa. Zintegrowanie wielu systemów państwowych pozwoli na autouzupełnianie składanych wniosków wymaganymi informacjami.

W nowym mObywatelu będzie można również z łatwością zrealizować płatności urzędowe bez dodatkowych prowizji. Stanie się tak za sprawą zintegrowanego systemu e-Płatności, który zostanie wdrożony do aplikacji. Możliwy będzie wybór metody płatności i sprawdzanie jej statusu, a użytkownicy zostaną powiadomieni o nowych i nadchodzących płatnościach.

Pojawią się także zmiany w mPrawie Jazdy. Nowa wersja pozwoli dodać dokument do aplikacji natychmiast po wprowadzeniu do systemu informacji o zdanym egzaminie państwowym. Wyeliminuje to konieczność czekania na jego wydanie i pozwoli świeżo upieczonym kierowcom jeździć samochodem jeszcze tego samego dnia.

Aplikacja przypomni, kiedy fizyczny dokument będzie dostępny do odbioru w urzędzie. Dotyczy to nie tylko prawa jazdy, lecz również dowodu osobistego, paszportu, odpisu aktu stanu cywilnego i innych dokumentów.

Niedługo z mObywatela będzie można skorzystać nie tylko na smartfonach z Androidem i iOS. W przygotowaniu jest także wersja przeglądarkowa usługi, która pozwoli wygodnie korzystać z usług urzędowych oraz wszystkich zapowiedzianych nowości z poziomu komputera lub tabletu.

Pomóż zaprojektować nowego mObywatela

Centralny Ośrodek Informatyki zaprezentował projekt nowej strony oraz aplikacji na smartfony. Można w nim podejrzeć wygląd kilku przykładowych funkcji nowej wersji usługi, która ma wkrótce zostać udostępniona publicznie. Aktualnie trwają konsultacje społeczne, a użytkownicy mogą wypełnić ankietę, by przekazać twórcom swoje uwagi na temat zmian.

Nie wiemy, kiedy KPRM planuje udostępnić nowy interfejs oraz funkcje wszystkim obywatelom. Część z nich mamy ujrzeć jeszcze w tym roku, lecz na resztę pewnie przyjdzie nam zaczekać nawet kilkanaście miesięcy.