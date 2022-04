5 miesięcy od premiery – gdzie są mobilne procesory AMD Ryzen 6000?

Jak wynika z tytułu, mobilne procesory AMD Ryzen 6000 o nazwie kodowej „Rembrandt” stworzone z myślą o laptopach miały swoją premierę już 5 miesięcy temu. Jednak jak się okazuje, ich dostępność jest bardzo słaba, bowiem przez tak długi okres czasu trafiły tylko do kilku laptopowych propozycji, co jest po prostu kiepskim wynikiem.

Reklama

Prawie 5 miesięcy temu była premiera, a laptopów z AMD Ryzen 6000 praktycznie nie ma na rynku

Na początku tego roku, na tegorocznych targach CES, 4 stycznia zostały zapowiedziane mobilne procesory z serii AMD Ryzen 6000 o nazwie kodowej „Rembrandt” – zarówno w wersji performance (z dopiskiem H, HS, HX), jak i ultramobilnej (z dopiskiem U). Mowa tu dokładnie o 10 propozycjach, które zamieszczam w tabelce poniżej.

Procesor Liczba rdzeni/wątków Zegary (GHz) TDP (W) Ryzen 9 6980HX 8/16 3,3 / 5,0 45+ Ryzen 9 6980HS

8/16 3,3 / 5,0 35 Ryzen 9 6900HX

8/16 3,3 / 4,9 45+ Ryzen 9 6900HS

8/16 3,3 / 4,9 35 Ryzen 7 6800H

8/16 3,2 / 4,7 45 Ryzen 7 6800HS

8/16 3,2 / 4,7 35 Ryzen 5 6600H

6/12 3,3 / 4,5 45 Ryzen 5 6600HS

6/12 3,3 / 4,5 35 Ryzen 7 6800U

8/16 2,7 / 4,7 15-28 Ryzen 5 6600U 6/12 2,9 / 4,4 15-28

Powołując się jednak na dane z niemieckiego portalu ComputerBase wszystko wskazuje na to, że dostępność laptopów z procesorami AMD Ryzen 6000 jest bardzo, ale to bardzo słaba. Jednostki z dopiskiem H trafiły do zaledwie 11 laptopów – w głównej mierze Asusa. Najciekawsze jest jednak to, że w regularnej sprzedaży detalicznej nie ma żadnego laptopa z jednym z dwóch CPU AMD Ryzen 6000 z dopiskiem „U”.

Wszystkie ww. układy bazują na poprawionej architekturze Zen 3+, a ich produkcją ma zajmować się TSMC w swoim 6 nm procesie technologicznym – dla przypomnienia poprzednie procesory ze rdzeniami Zen 3 były produkowane w 7 nm litografii. Producenci laptopów najpewniej nie są tu winni, a problem zapewne leży po stronie tajwańskiego producenta mikroukładów.

TSMC zajmuje się tworzeniem czipów innych ogromnych korporacji – m.in. Apple, czy MediaTeka, z których dostępnością nie ma problemu. Niestety AMD na razie w tej sprawie nie zajęło żadnego stanowiska, a prawdziwe powody niedostępności procesorów AMD Ryzen 6000 do czasu wytłumaczeń pozostaną tajemnicą.

Szkoda, że to tak wygląda, bowiem z testów najnowszych CPU Czerwonych wynika, że biją one na głowę Intela pod względem energooszczędności, przy czym nie odstają aż tak bardzo pod kątem wydajności.

Dla przykładu Ryzen 9 6900HS o niższym TDP niż Core i7-12700H zapewnia podobną moc obliczeniową w teście jednego rdzenia i nieco przegrywa w konfiguracji multi core, natomiast laptopy wyposażone w tego Ryzena działają nawet 10 godzin na baterii, gdy przenośne pecety z i7 12. generacji – około 4 (co wynika z naszego testu laptopa Gigabyte AORUS 17 XE4).

Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości sytuacja z dostępnością procesorów AMD Ryzen 6000 ulegnie poprawie.