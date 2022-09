Niespodziewana premiera Acera. Producent wraca do gry?

Takiej premiery zdecydowanie się nie spodziewaliśmy. Acer wprowadził bowiem do sprzedaży nowy… smartfon. Samo urządzenie co prawda niczym nie zachwyca, jednak to wyjątkowa premiera, bo zdawało się, że producent wycofał się z rynku urządzeń mobilnych już blisko pół dekady temu. Co oferuje Acer Sospiro A60? Musicie wiedzieć, że to naprawdę mocno budżetowy sprzęt.

Acer wraca do gry na rynku smartfonów

Sospiro A60 to model ze zdecydowanie niskiej półki, ale też nie ma wygórowanej ceny. Czy dzięki temu może namieszać na rynku urządzeń mobilnych w Meksyku, gdzie został wprowadzony do sprzedaży? Póki co ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Patrząc jednak na jego specyfikację, można stwierdzić, że w Europie raczej nie zostałby przyjęty najlepiej…

Zaprezentowany po latach przerwy smartfon Acer ma 162 mm wysokości, 77 mm szerokości i 9,3 mm grubości, a jego waga to 196 gramów. Urządzenie zostało wyposażone w 6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1440×720 pikseli) i proporcjach 18:9.

Motorem napędowym Sospiro A60 jest czterordzeniowy chipset UNISOC SC7731E, który rozpędzi się maksymalnie do 1,3 GHz. Procesor będzie wspierany przez 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (do dyspozycji użytkownika pozostanie dokładnie 26,3 GB). Wbudowaną pamięć można łatwo rozszerzyć za pomocą karty microSD, jednak jedynie do 64 GB. Całość działa na systemie operacyjnym Android 11 Go Edition.

Na froncie urządzenia, nad wyświetlaczem, znajduje się 8 Mpix aparat do selfie. Z kolei główny aparat na tyle składa się z dwóch obiektywów – głównego 8 Mpix i pomocniczego 2 Mpix. Na pleckach został umieszczony również skaner linii papilarnych.

Sospiro A60 obsługuje tylko sieci 2G i 3G – 4G i tym bardziej 5G już nie, a ponadto wspiera łączność Wi-Fi i Bluetooth w standardzie 4.2. Znalazło się też miejsce na 3,5 mm złącze słuchawkowe. Akumulator w tym modelu ma pojemność 3000 mAh, a energia w nim będzie uzupełniana za pośrednictwem wbudowanego portu micro USB.

Ile klienci zapłacą za nowość producenta z Tajwanu?

Ten naprawdę mocno budżetowy smartfon dostępny jest w jednym kolorze – czarnym. Jest oferowany przez meksykańskiego operatora Telcel. Jego cena wynosi 1599 meksykańskich peso (równowartość ~378 złotych). Trzeba przyznać, że w tym przypadku cena jest jak najbardziej adekwatna do oferowanej przez produkt specyfikacji.