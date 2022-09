Jesteś EKO? Oto „ekologiczny” czytnik e-booków

Bycie EKO to wciąż nie powszechne zjawisko. Niestety, wiele osób nadal nie dba należycie o środowisko, mimo że najczęściej wymaga to minimum wysiłku i dobrej woli. Z drugiej strony, gdy z góry idzie przyzwolenie na palenie wszystkiego w piecu jak leci (oprócz opon), to widać czarno na białym, że musi upłynąć jeszcze wiele wody w Wiśle, żeby mieszkańcy Polski zaczęli myśleć o środowisku jak o swoich dzieciach, którym chce się zapewnić jak najlepszą przyszłość. Ten nowy czytnik e-booków przykłada do tego swoją cegiełkę.

Rakuten Kobo Clara 2E wykorzystuje materiały z recyklingu

Producent informuje, że obudowa urządzenia została wykonana z plastiku w ponad 85% pochodzącego z recyklingu, w tym 10% z plastiku, który przechwycono zanim trafiłby do oceanów. W ten sposób firma nie tylko troszczy się o środowisko naturalne, ale jednocześnie spełnia złożoną deklarację, bowiem zobowiązała się do wykorzystywania certyfikowanych materiałów z recyklingu, pod warunkiem, że pozwalają na to możliwości technologiczne.

Kobo zapowiedziało, że w ciągu roku planuje usunąć ponad 200 tys. plastikowych butelek z oceanów i ponad milion płyt CD i DVD z wysypisk śmieci. W skali globalnej może się to wydawać kroplą w morzu potrzeb, ale każda tego typu inicjatywa pomaga środowisku naturalnemu. Oczywiście nie zastąpi to edukacji i należytej gospodarki odpadami, o którą powinno dbać każde państwo, ale to zawsze pozytywna, proekologiczna działalność. Szczególnie że według U.S. Environmental Protection Agency odzyskanie 10 plastikowych butelek pozwala oszczędzić energię, która wystarczy na zasilenie laptopa przez ponad 25 godzin!

źródło: Rakuten Kobo

Ponadto Kobo zobowiązało się do kompensacji 100% emisji dwutlenku węgla związanej z bezpośrednimi dostawami czytników, a do tego nowe opakowania nie zawierają magnesów i są wykonane z papieru z recyklingu z certyfikatem FSC oraz zadrukowane przy pomocy atramentu sojowego. To kolejne kroki, które podejmuje firma w trosce o środowisko naturalne.

Co oferuje czytnik ebooków Rakuten Kobo Clara 2E? (specyfikacja)

Urządzenie wyposażono w 6-calowy, antyrefleksyjny ekran HD E Ink Carta 1200 z trybem ciemnym oraz technologią ComfortLight PRO z redukcją niebieskiego światła, dzięki czemu nawet czytanie do późna w łóżku nie sprawi, że użytkownik będzie miał problem z zaśnięciem.

Najnowszy czytnik e-booków Rakuten Kobo ma również 16 GB wbudowanej pamięci, do której można wgrać zarówno e-booki, jak i audiobooki. Te ostatnie można słuchać po podłączeniu do czytnika słuchawek lub głośnika bezprzewodowego z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Ponadto do dyspozycji użytkownika zostanie oddana funkcja Pocket, pozwalająca zapisywać i czytać artykuły online. Urządzenie jest wodoodporne – może wytrzymać nawet godzinne zanurzenie na głębokości (maksymalnie) dwóch metrów.

źródło: Rakuten Kobo

Cena Kobo Clara 2E, przedsprzedaż i dostępność w sklepach

Kobo ustaliło sugerowaną cenę urządzenia na kwotę 699 złotych. Nowy czytnik ebooków jest już dostępny na oficjalnej stronie internetowej Kobo, a ponadto będzie go można kupić u wybranych partnerów handlowych. Aktualnie trwa przedsprzedaż tego modelu – dostępność w sklepach została zapowiedziana na 22 września 2022 roku.

Ponadto producent przygotował dedykowane etui Kobo Clara 2E SleepCover, przy produkcji którego również wykorzystano plastik z recyklingu i butelek, które trafiłyby do oceanu lub na wysypiska śmieci. Klienci mogą wybrać kolor pomarańczowy, zielony, niebieski lub czarny. Niestety, Kobo nie podało sugerowanej ceny tego akcesorium.