Amazon zaktualizował czytniki Kindle. Nowa funkcja jest przydatna, choć nie bez wad

Najnowsza aktualizacja czytników Amazon Kindle dodaje bardzo przydatną dla użytkowników funkcję, ułatwiającą korzytsanie z nich. Które modele mogą z niej skorzystać?

Czytniki Amazon Kindle z nowymi funkcjami

Amazon Kindle to jedne z najbardziej znanych czytników e-booków na świecie. W zeszłym roku na rynku zadebiutowało kilka propozycji tego producenta, w tym Kindle 2024 (11. generacji), na polskim Amazonie pojawił się również najszybszy Kindle Paperwhite 6, a także pierwszy kolorowy czytnik firmy – Kindle Colorsoft Signature Edition, choć po drodze borykał się z pewnymi problemami.

W lutym 2025 roku Amazon zaczął informować użytkowników czytników Kindle o usunięciu funkcji pobierania i przesyłania plików za pośrednictwem USB. Teraz zaanonsował kolejną aktualizację oprogramowania – tym razem jednak funkcji przybędzie, a nie ubędzie.

Jeśli korzystacie z czytników (nie tylko tego producenta) doskonale znacie sytuacje, w których ekran się nieco zamazuje i brudzi od ciągłego przewijania stron. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest użycie klawiszy (jeśli są) bądź skrótów, takich jak np. podwójne stuknięcie w ekran.

Nowa aktualizacja wybranych Amazon Kindle pozwoli na jeszcze jedną metodę – wystarczy, że użytkownik dwukrotnie stuknie w bok lub tył obudowy czytnika, a czytnik wyświetli kolejną stronę w książce bądź przewinie w dół sekcję Home lub Library.

Funkcja działa prawdopodobnie w oparciu o akcelerometr lub czujnik orientacji i ma jedną, choć niewielką wadę – aby cofnąć się do poprzedniej strony nadal trzeba przewijać tradycyjnie, np. palcem po ekranie.

Nowa opcja została udostępniona w ramach aktualizacji o numerze 5.18.1 i została skierowana do modeli, takich jak:

Kindle 10 i 11 (wersje z 2022 i 2024 roku),

Kindle Paperwhite 4-6,

Kindle Colorsoft,

Kindle Oasis 3,

Kindle Scribe (wersje z 2022 i 2024 roku).

Podsumowania poprzednich serii w wybranych Amazon Kindle

Amazon w ramach nowej aktualizacji dodaje również funkcję podsumowania książek z Kindle Store – dzięki nim użytkownik szybko dowie się, co działo się w poprzednich częściach danego tytułu. Podsumowania te są tworzone w języku angielskim i dotyczą wypożyczonej bądź zakupionej przez użytkownika serii książek.

Aby zaktualizować czytnik ręcznie należy przejść na stronę Amazonu i pobrać plik przeznaczony dla posiadanego modelu urządzenia. Następnie przejść do Menu (przez trzy kropki zlokalizowane w prawym górnym roku), wybrać sekcję Settings, Menu oraz opcję Update Your Kindle. W przypadku Modelu Amazon Kindle Scribe konieczne jest przejście do sekcji More, a następnie Settings, Device Oprions i stuknąć w przycisk Update Your Kindle.