Nowy Kindle 2024 dostępny w Polsce. Jaka cena?

Wczoraj Amazon oficjalnie zaanonsował cztery nowe czytniki z rodziny Kindle. Jeden z nich, najtańszy, trafił już do sprzedaży w Polsce. Jego cena nie powinna Was zniechęcić do zakupu.

Kindle 2024 – specyfikacja

Najnowsza wersja najtańszego czytnika firmy Amazon oferuje antyrefleksyjny wyświetlacz o przekątnej 6 cali z 300 ppi oraz wbudowanym oświetleniem i 16-poziomową skalą szarości. Amerykański producent informuje, że w nowym modelu oświetlenie jest o 25% jaśniejsze niż w Kindle 2022. Ponadto do dyspozycji użytkowników oddawany jest tryb ciemny.

Nowy Kindle 2024 11. generacji oferuje też 16 GB wbudowanej pamięci, która pomieści „tysiące książek, czasopism i komiksów”. Czytnik obsługuje formaty Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC natywnie oraz PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP z konwersją.

Kindle 2024 (źródło: Amazon)

Jeśli zaś chodzi o czas pracy, nowy Kindle 2024 ma działać na pojedynczym ładowaniu na nawet sześć tygodni przy założeniu, że użytkownik czyta przez pół godziny dziennie z wyłączoną łącznością bezprzewodową (czytnik obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz) i ustawieniem oświetlenia na poziomie 13.

Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem ładowarki o mocy 9 W trwa około 2 godzin. W zestawie dołączany jest jednak wyłącznie przewód z końcówką USB-C, zasilacz już nie. Całe urządzenie ma wymiary 157,8×108,6×8 mm i waży 158 gramów.

Kindle 2024 (źródło: Amazon)

Kindle 11. generacji – cena polska

Najnowszy Kindle 2024 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz zielonej o nazwie Matacha. Czytnik można już kupić na platformie Amazon.pl za 519,99 złotych. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!

Dla przypomnienia, Kindle 2022 kosztował 509,99 złotych, zatem nowy model jest tylko o 10 złotych droższy, a oferuje jaśniejszy ekran z trybem ciemnym, co może czasami przydać się, aby czytanie było przyjemną bez względu na warunki panujące w bezpośrednim otoczeniu.

W popularnych sklepach z elektroniką wciąż jest dostępny poprzedni model w nieco niższej cenie (poniżej 500 złotych), aczkolwiek jest to wersja z reklamami.