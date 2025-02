Amazon utrudni życie użytkownikom Kindle. Ta funkcja zniknie już niebawem

Czytniki Amazon Kindle już niebawem nie będą obsługiwały lubianej i popularnej funkcji. Jaka opcja zniknie z czytników e-booków i jakie mogą być tego powody?

Ta zmiana może nie przypaść do gustu użytkownikom czytników Kindle

W październiku 2024 roku amerykańskie przedsiębiorstwo Amazon zaanonsowało cztery nowe czytniki e-booków z rodziny Kindle. Wśród nich znalazła się pierwsza wersja wyposażona w kolorowy wyświetlacz. Urządzenia te istnieją na rynku już od 2007 roku, są znane na całym świecie i uwielbiane przez wielu miłośników książek.

Kindle 2024 (źródło: Amazon)

Od samego początku czytniki te oferują opcję „Pobierz i przenieś przez USB”, czyli po prostu pobierz dany plik z książką i prześlij go z komputera na czytnik za pośrednictwem USB. Funkcja ta ułatwia też tworzenie kopii zapasowych książek. Teraz okazuje się, że popularna opcja najprawdopodobniej zostanie usunięta przez amerykańskiego giganta.

Na ekranach Kindle, po połączeniu się z siecią internetową, wyświetlają się nieoczekiwane komunikaty. Wynika z nich, że od 26 lutego 2025 roku opcja pobierania i przesyłania plików przez USB nie będzie już dostępna. Informacja zawiera też wskazówki na temat innych nadal dostępnych możliwości przesyłania plików. Jedną z nich jest funkcja „Deliver or Remove from Device”, która pozwala na udostępnianie plików przez sieć Wi-Fi (o ile dane urządzenie obsługuje ten rodzaj łączności – Wi-Fi jest dostępne w Kindle’ach od 2011 roku).

Dlaczego Amazon usuwa popularną funkcję na czytnikach Kindle?

Amazon nie poinformował wprost, dlaczego funkcja zniknie z czytników e-booków. How-to-Geek wskazuje jednak, że powodem może być chęć zatrzymania posiadaczy urządzeń Kindle przy tej marce, szczególnie że konkurencja na rynku czytników jest coraz większa i silniejsza.

Funkcja „Pobierz i przenieś przez USB” pozwalała na pobieranie starszych książek na urządzenia innych producentów. Dzięki temu po zakupie innego produktu niż Kindle możliwe było przeniesienie książek kupionych w Amazon na nowy czytnik. Dodatkowo, w ramach funkcji, można też usuwać systemy odpowiedzialne za zarządzanie prawami autorskimi oraz konwertować pliki na inne formaty, np. epub.

Jeśli więc zależy Ci na zgromadzonych książkach i chcesz utworzyć kopię zapasową, masz jeszcze kilka dni, aby to zrobić. Wystarczy podłączyć sprzęt do komputera, zalogować się do serwisu Amazon, kliknąć w „Zarządzaj swoją zawartością i urządzeniami”, przejść do sekcji „Więcej działań”, a następnie wybrać opcję „Pobierz i przenieś przez USB”.