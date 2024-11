Problemy z kolorowym czytnikiem Kindle. Amazon wymienia urządzenia i opóźnia dostawy

Kindle Colorsoft Signature Edition to pierwszy model czytnika książek elektronicznych Amazonu z kolorowym ekranem. Minęło bardzo niewiele czasu od jego oficjalnej premiery, a urządzenia już wracają do producenta… Dlaczego?

Kindle Colorsoft Signature Edition -co trzeba o nim wiedzieć?

Pierwszy kolorowy czytnik wyprodukowany przez Amazon został zaprezentowany w połowie października 2024 roku, a od 30 października ruszyła oficjalna sprzedaż i wysyłka. Akurat model Kindle Colorsoft Signature Edition nie jest dostępny na polskim Amazonie, jednak możemy go zamówić do naszego kraju np. z niemieckiego serwisu.

Urządzenie zostało wyposażone w 7-calowy ekran, obsługuje m.in. funkcję automatycznego regulowania doświetlenia, szybkie przewracanie stron czy wysoki kontrast. Czytnik e-booków, według deklaracji producenta, ma wytrzymać na jednym ładowaniu około 8 tygodni, jest wodoodporny i obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Kindle Colorsoft Signature Edition wyceniono na niecałe 300 euro.

Kindle Colorsoft Signature Edition (źródło: Amazon.de)

Kolorowe czytniki Amazonu mają wadę i wracają do producenta

Lekko licząc minął zaledwie tydzień, odkąd użytkownicy mogą oficjalnie korzystać z pierwszego kolorowego czytnika produkcji Amazon, a liczba negatywnych ocen i komentarzy jest zatrważająca. Na ten moment sprzęt oceniany jest na zaledwie 3,0 gwiazdki.

Okazuje się, że część czytników ma sporą wadę. Posiadacze Kindle Colorsoft SE zgłaszają problem z wyświetlaczem – na dole ekranu pojawia się żółty pasek o szerokości około 1 centymetra. Niektórzy wspominają również o żółtym przebarwieniu widocznym aż w 1/3 części ekranu.

Amazon zabrał głos w tej sprawie i przekazał The Verge, że naprawia zaistniały problem. Według firmy „niewielka liczba klientów zgłosiła żółty pasek na dole wyświetlacza”. Amazon zaznacza też, że „traktuje jakość produktów poważnie” i zachęca posiadaczy wadliwych egzemplarzy do skontaktowania się z obsługą klienta, aby dokonać wymiany urządzenia lub zwrotu pieniędzy. Co ciekawe, recenzenci z Engadget zauważyli tę wadę nawet w otrzymanej wersji testowej tego urządzenia.

Na ten moment Kindle Colorsoft Signature Edition jest nadal dostępny na niemieckim Amazonie, jednak czas jego dostawy jest bardzo długi – oszacowano go na 3 do 6 miesięcy. Niestety, raczej nie dostaniesz pierwszego kolorowego czytnika Kindle pod choinkę…

To celowe opóźnienie dostaw jest związane z wprowadzaniem zmian w urządzeniach, aby kolejne nie powodowały podobnych problemów w przyszłości.