Najszybszy Kindle Paperwhite już dostępny w polskim Amazonie

Na polskim Amazonie można zamawiać najnowszy czytnik e-booków Kindle Paperwhite 6. Producent okrzyknął go mianem „najszybszego Paperwhite’a”. Co oferuje i jakie ulepszenia dotarły do tegorocznego modelu?

Kindle Paperwhite 6: specyfikacja debiutującego czytnika

Kolejne czytniki e-booków produkcji Kindle na 2024 rok zadebiutowały na rynku. Na polskim Amazonie można już zamówić tegoroczny model Paperwhite w dwóch wydaniach: 16 GB oraz 32 GB Paperwhite Signature Edition. Urządzenia zostały wyposażone w 7-calowy wyświetlacz z wbudowanym oświetleniem przednim. Wersja Signature Edition została wyposażona w czujnik, dzięki któremu podświetlanie automatycznie dostosowuje się do oświetlenia.

Kindle Paperwhite 6 Signature Edition (źródło: Amazon)

Nowe urządzenia otrzymały akumulator, który po pełnym naładowaniu ma wystarczyć nawet na 12 tygodni działania. Czas ten szacowany jest przy założeniu, że użytkownik korzysta z czytnika przez pół godziny dziennie, wyłącza funkcję Wi-Fi i ustawi poziom oświetlenia na poziom 13. Nowości są wodoodporne – oznaczone klasą IPX8 – dzięki czemu możesz zatracić się w lekturze nawet w wannie czy basenie.

Kindle Paperwhite 6 obsługuje formaty, takie jak Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC natywnie, PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG oraz BMP z konwersją. Urządzenie mierzy 176,7 milimetrów długości i 127,5 milimetrów szerokości. Jego grubość zaś wynosi zaledwie 7,8 milimetra. Czytnik obsługuje łączność Wi-Fi 2,4 GHz oraz 5,0 GHz.

Kindle Paperwhite 6 Signature Edition (źródło: Amazon)

Jakie ulepszenia otrzymał model Paperwhite 6?

Nowy Paperwhite zyskał kilka ciekawych ulepszeń w porównaniu do poprzedniej generacji. Przede wszystkim czytnik ten zostały okrzyknięty mianem „najszybszego Paperwhite’a” – według danych przekazanych przez producenta sprzęt jest w stanie przewijać strony o 25% szybciej. Wśród zmian należy też odnotować, że produkt otrzymał minimalnie większy ekran – przekątna urosła się z 6,8 do 7 cali.

Nowy czytnik już na polskim Amazonie

Kindle Paperwhite 6 16 GB dostępny jest w czarnej wersji i został wyceniony na 799,99 złotych. Z kolei nieco lepszą wersję Signature Edition, oferującą 32 GB pamięci, można zakupić w kolorze malinowym, zielonym oraz szarym za 879,99 złotych. Różnica w cenie jest więc nieznaczna, w porównaniu do dwa razy większej pamięci i obsługi funkcji automatycznego podświetlania (to linki afiliacyjne, klikając w nie wspieracie naszą działalność – dziękujemy!).