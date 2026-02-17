Allegro może spać spokojnie. Kolejny rywal spakował manatki

Czy ktokolwiek jest w stanie zagrozić pozycji Allegro w Polsce? Choć wielu próbowało swoich sił w e-commerce, to lista zamkniętych projektów nieustannie się powiększa. Właśnie dołączyła do niej kolejna platforma.

Jakie serwisy e-commerce zamknięto w ostatnich latach?

Być może przywołam w ten sposób komuś traumy z przeszłości, ale rozmawiając o zamkniętych w ostatnich latach platformach nie sposób nie wspomnieć o Shopi-pi-pi… przepraszam, Shopee. Singapurski marketplace rozpoczął działalność w Polsce 2021 roku i zasłynął głównie reklamami z będącym u szczytu swojej popularności muzykiem Sławomirem czy „koszykiem antyiflacyjnym”. To jednak nie wystarczyło, aby utrzymać przestrzeń przy życiu i 12 stycznia 2023 roku poinformowano, że sklep zostanie zamknięty.

Były też próby lokalne – jak wszystko.pl. Za platformę odpowiadało krakowskie przedsiębiorstwo Comarch i na start nie brakowało dużych firm chętnych na wypróbowanie kolejnego kanału sprzedaży – swoje produkty oferował m.in. Sferis, Vobis, Mi-Home, Homla, Eveline Cosmetics czy Triumph. Konkurencja dla Allegro nie zdążyła się nawet na dore rozkręcić i siedem miesięcy po uruchomieniu sklepu, 15 lutego 2024 roku, wszystko.pl wywiesiło cyfrową kartkę z napisem „zamknięte”.

To koniec VeloMarket. O jedno zmartwienie dla Allegro mniej

W burzliwym 2023 roku, kiedy odchodziło Shopee, a wchodziło wszystko.pl, mogliście nie zauważyć debiutu jeszcze jednej platformy. W maju 2023 roku VeloBank zapowiedział otwarcie VeloMarket. Wyróżnikiem sklepu miało być skupienie się na ekologicznych produktach oraz korzystne zniżki dla klientów banku.

Sposobów na popularyzację serwisu było kilka. W marcu 2024 roku VeloBank jako pierwszy bank w Polsce wprowadził usługę Blik Płacę Później i była ona dostępna właśnie w VeloMarket. W październiku 2024 roku ruszył natomiast program lojalnościowy VeloKorzyści, w ramach którego na klientów banku i jednocześnie użytkowników sklepu czekały wyjątkowe zniżki oraz cashback za dokonane zakupy.

Choć VeloMarket wytrwał na rynku dłużej niż wszystko.pl czy Shopee, ostatecznie i jemu nie dane było przetrwać. Użytkownicy platformy otrzymali wiadomości e-mail informujące o zamknięciu serwisu z dniem 1 kwietnia 2026 roku.

Póki co, strona główna VeloMarket nie informuje o nadchodzącym zamknięciu platformy. (źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo)

Wygląda więc na to, że Allegro nieprędko będzie miało konkurenta, którego powinno się obawiać – chyba że mowa o Temu, które w kwietniu 2025 roku prześcignęło giganta w liczbie użytkowników aktywnych w marcu 2025 roku. Patrząc jednak na to, jak daleko w kwestii popularności jest AliExpress (który zgodnie z zapowiedzią UE z lutego 2026 roku, od 1 lipca będzie miał wraz z Temu czy Shein dodatkowo pod górkę w związku z nowymi cłami) czy Amazon, to członkowie zarządu jeszcze długo powinni spać spokojnie.