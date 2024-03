Nowość w BLIK. Póki co tylko dla klientów jednego banku

BLIK stał się niesamowicie popularną metodą płatności. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest bardzo wygodny. Klienci jednego z banków jako pierwsi mogą skorzystać z najnowszej usługi „BLIK Płacę Później”. Tak, to dokładnie to, co myślicie – płatności odroczone. Są jednak pewne ograniczenia w ich wykorzystywaniu.

BLIK w końcu to zaoferuje

Trzeba przyznać, że Polacy pokochali BLIKA i świetnie pokazują to statystyki. Jego możliwości jednak już dawno wyszły poza jedynie płatności w internecie. Bez problemu można za pomocą BLIKA wykonać także przelew na numer telefonu, a w niektórych bankach nawet poprosić o przelew. Teraz do szerokiej gamy usług dołączają płatności odroczone, które stają się coraz bardziej popularne.

Nowa usługa umożliwia odłożenie płatności za zakupy online aż do 30 dni. Klienci VeloBanku, po podpisaniu umowy o kredyt odnawialny z Polskim Standardem Płatności, mają dostęp do osobistego limitu kredytowego, ustalanego na podstawie oceny ich zdolności kredytowej przeprowadzonej przez PSP. Maksymalna kwota dostępnego limitu może osiągnąć 4000 złotych. Nie jest to jednak jedyny haczyk.

Udostępnienie płatności odroczonych uzupełnia dotychczasową ofertę, czyniąc ją jeszcze bardziej wszechstronną. Użytkownicy będą mogli realizować zakupy, odsuwając płatność i nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Płatności odroczone w modelu zintegrowanym z ekosystemem bankowym są efektywne i bezpieczne. Bank, udostępniając tę nową formę płatności, wyraźnie pokazuje, że rozumie i liczy się z potrzebami swoich klientów. Jesteśmy przekonani, że klienci VeloBanku pokochają płatności BLIK Płacę Później i będą z nich korzystać regularnie. Witold Litaszewski, dyrektor departamentu consumer finance w Polskim Standardzie Płatności

VeloBank chce wypromować swój sklep

Jak wiecie bądź nie, VeloBank otworzył w maju 2023 roku swój sklep internetowy. W VeloMarket można kupić ponad 300000 produktów z kategorii artykuły spożywcze, dom i ogród, elektronika, odzież, OZE, sport, dziecko, zabawki, zdrowie i uroda oraz zwierzęta.

Haczykiem, o którym wspomniałem, jest fakt, że obecnie płatności odroczone BLIK dostępne są jedynie w serwisie e-commerce należącym do VeloBanku i tylko dla jego klientów. Jak czytamy w komunikacie prasowym, w nadchodzących miesiącach operator BLIKA zamierza udostępnić usługę dla całego rynku e-commerce. Możliwe więc, że wszyscy będziemy mogli skorzystać z tej opcji jeszcze w tym roku.