VeloBank uruchamia program lojalnościowy. Można dostać zniżki i zwrot pieniędzy

VeloBank, przy współpracy z Allianz Partners i LINK4, uruchamia własny program lojalnościowy. Klienci mogą zdobyć m.in. darmowe ubezpieczenie Pakiet Medyczny, zniżkę na ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC, a nawet cashback za zakupy.

VeloKorzyści w ofercie VeloBanku

VeloBank startuje z nowym programem lojalnościowym VeloKorzyści. Zadaniem klienta jest zdobywanie punktów. Można je otrzymać za prawie każdą aktywność związaną z własnymi finansami. Zdobyta w ciągu miesiąca liczba punktów wyznacza, który poziom (spośród czterech) osiągnął klient.

Każda osoba biorąca udział w programie startuje z pierwszego poziomu VeloKorzyści, który obowiązuje do 49 punktów. Na tym poziomie klient otrzymuje oferty zniżek, promocje w VeloMarket.pl, 10% zniżki na ubezpieczenie OC/AC od LINK4 oraz Pakiet Medyczny od 36 złotych za miesiąc w Allianz Partners.

Drugi poziom obowiązuje od 50 do 99 punktów. Klient otrzymuje korzyści z poziomu pierwszego oraz dodatkowo 12% zniżki na ubezpieczenie OC/AC i cashback do 10 złotych. Zwrot ten można wymienić na vouchery do wykorzystania na platformie zakupowej VeloMarket.pl. W przypadku trzeciego poziomu, czyli mając od 100 do 149 punktów, uczestnik programu lojalnościowego może skorzystać ze zwrotu do 25 złotych. Do 15% zwiększa się też zniżka na ubezpieczenie OC/AC, a Pakiet Medyczny dostępny jest od 18 złotych na miesiąc.

Najwyższy poziom – obowiązujący powyżej 150 punktów – pozwala na korzystanie z cashbacku do 50 złotych, ubezpieczenia OC/AC z 20-procentową zniżką oraz darmowego ubezpieczenia Allianz Partners.

Poziomy korzyści w programie lojalnościowym VeloKorzyści (źródło: VeloBank)

W jaki sposób zdobywać punkty w programie lojalnościowym VeloKorzyści?

Punkty zdobywane są za aktywności w obrębie konta. Klient może otrzymywać punkty za operacje dokonywane kartą bądź Blikiem oraz za korzystanie z aplikacji banku. Uczestnik otrzymuje je również za posiadane produkty, np. kartę kredytową (30) czy kredyt hipoteczny (70). Zebraną pulę punktów można sprawdzić w aplikacji mobilnej, przechodząc do programu VeloKorzyści w sekcji Punkty.

Jak dołączyć do programu lojalnościowego VeloBanku?

Aby dołączyć do VeloKorzyści, wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej VeloBanku i kliknąć Dołącz w sekcji VeloKorzyści. Warunkiem korzystania z programu jest zaakceptowanie regulaminu programu, regulaminu aktualnej edycji akcji oraz wyrażenie wszystkich zgód marketingowych: