Ależ to będzie smartfon! Nie mogę się doczekać premiery

Jeśli marka Redmi nadal kojarzy Ci się z budżetowymi smartfonami dla osób o nieszczególnie dużych wymaganiach, to najwyższy czas zaktualizować informacje. Szczególnie że na horyzoncie coraz ostrzej widać model, który z czystym sumieniem będzie można nazwać flagowcem. I to z gamingowym charakterem.

Redmi K90 Ultra to rasowy, flagowy smartfon do gier

Bohaterem tego newsa jest Redmi K90 Ultra – gamingowy smartfon, którego specyfikacja popchnie go do bezpośredniej rywalizacji z takimi bestyjkami jak Redmagic 11 Pro czy nieco starszy Asus ROG Phone 9 Pro. Na to przynajmniej wskazuje przeciek, za którym stoi Digital Chat Station (DCS) – zwykle dobrze poinformowany leakster.

Wynika z tego, że smartfon Redmi K90 Ultra zostanie wyposażony w topowy procesor MediaTek Dimensity 9500, co pozwala liczyć na bardzo wysoką wydajność. Jest to wszak układ SoC wykonany w litografii 3 nm i oferujący częstotliwość taktowania do 4,21 GHz. Towarzyszyć ma mu dodatkowy chip, odpowiedzialny właśnie za gry. Schłodzi to wszystko zaawansowany układ z aktywnym wentylatorem. Nie będzie to pierwszy taki sprzęt, bo fizyczny wentylator pojawił się już chociażby w modelu Nubia Neo 5 GT.

Obraz wyświetlany będzie na panelu OLED o rozdzielczości 1,5K oraz częstotliwości odświeżania sięgającej 165 Hz, którą niektóre gry zdołają wykorzystać. Potężny system wibracyjny i symetryczne głośniki stereo również zgłaszają swoją obecność.

Co jeszcze wiemy, a czego nie wiemy?

Do tego dojdzie akumulator o pojemności co najmniej 8000 mAh, dzięki czemu czas działania między jednym ładowaniem a kolejnym powinien okazać się jak najbardziej zadowalający. DCS wspomina również o ultradźwiękowym skanerze linii papilarnych oraz obudowie cechującej się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Nie znamy, póki co, szczegółów na temat rozmiaru ekranu, zainstalowanych aparatów, ilości pamięci operacyjnej i masowej czy gabarytów. I bez tego jednak smartfon Redmi K90 Ultra zapowiada się wybornie. Jeśli doniesienia znajdą potwierdzenie w faktach, premiery urządzenia doczekamy się już w kwietniu 2026 roku. No, przynajmniej w Chinach.

Nowy smartfon dołączy do modeli Redmi K90 i Redmi K90 Pro Max, które zadebiutowały na rynku jesienią 2025 roku, a później – z kosmetycznymi zmianami – dotarły do Polski jako, odpowiednio, Poco F8 Pro oraz Poco F8 Ultra.

