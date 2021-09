Rusza beta One UI 4.0 na systemie Android 12. Posiadacze Galaxy S21 już mogą testować

Rozpoczęcie testów beta One UI 4.0, opartego na Androidzie 12, nieco się opóźniło, ale Samsung nie kazał długo czekać zniecierpliwionym użytkownikom, bowiem już mogą oni zapisywać się do grona testerów.

Początkowo testy beta One UI 4.0 miały się rozpocząć w ubiegłym tygodniu, lecz tak się nie stało. Nie wiedzieliśmy, ile Samsung każe czekać użytkownikom, którzy chcieliby jako pierwsi zapoznać się z nowym wydaniem interfejsu, a obawialiśmy się, że może to potrwać z uwagi na późną premierę Androida 12. Okazuje się jednak, że nieprzesadnie długo, bowiem testy już oficjalnie ruszyły.

Ruszają testy beta One UI 4.0 na systemie Android 12 na smartfonach z serii Galaxy S21

Osoby, które posiadają modele Galaxy S21, Galaxy S21+ lub Galaxy S21 Ultra, mogą już zapisywać się do grona testerów Androida 12 z interfejsem One UI 4.0 za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Według informacji, przekazywanych przez serwis Android Authority, testy beta nowego One UI będą dostępne dla mieszkańców Chin, Indii, Korei Południowej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i… Polski.

Jeżeli zatem posiadacie tegorocznego flagowca Samsunga z serii Galaxy S i chcecie przetestować One UI 4.0 na Androidzie 12, koniecznie otwórzcie aplikację Samsung Members i sprawdźcie, czy możecie dołączyć do testów.

One UI 4.0 i Android 12 na Galaxy S21 – co nowego?

Jeden z użytkowników Twittera, @FrontTron, udostępnił zrzuty ekranu po otrzymaniu aktualizacji do One UI 4.0 na Androidzie 12, dzięki czemu wiemy, jakie nowości i zmiany ona wprowadza. Samsung deklaruje, że nowy interfejs powstał w całości z myślą o użytkowniku, jego komforcie i bezpieczeństwie. Ponadto ma mu dać możliwość wyrażenia siebie, gdyż oddaje do dyspozycji mnóstwo funkcji personalizacji nakładki.

Nowości i zmian w One UI 4.0 jest naprawdę sporo – wszystkie zostały wymienione na załączonych poniżej grafikach. Wśród nich znajdują się m.in. nowe widżety na ekranie domowym, które zostały przeprojektowane w taki sposób, aby zapewniały więcej informacji, a także funkcja włączenia Always On Display po otrzymaniu powiadomienia oraz udoskonalony Dark mode.

Po zainstalowaniu nowego One UI 4.0 użytkownicy będą mogli też wybrać listę aplikacji wyświetlanych po wybraniu funkcji udostępnienia pliku (plików), zobaczą nowy interfejs w aplikacji aparatu oraz dostaną zestaw „śmiesznych emoji i naklejek” do umieszczenia na zdjęciach i filmach. Ponadto pojawia się również funkcja tworzenia kolaży wideo.







One UI 4.0 na systemie Android 12 (źródło: @FrontTron)

Przydatna może okazać się też funkcja, która w wynikach wyszukiwania w wewnętrznej wyszukiwarce w aplikacji wiadomości wyświetli zdjęcia, filmy, linki i inną zawartość. Z kolei w Device Care użytkownicy już na ekranie głównym zobaczą główne problemy z baterią i bezpieczeństwem, dzięki czemu będą mogli szybko je rozwiązać.

A skoro o tym ostatnim mowa, to warto jeszcze odnotować, że smartfon z One UI 4.0 poinformuje użytkownika (zieloną kropką w prawym górnym rogu), kiedy jakaś aplikacja wykorzystuje uprawnienie do korzystania z aparatu lub mikrofonu. Ponadto z menu szybkich ustawień będzie on mógł tymczasowo zablokować wszystkim programom dostęp do aparatu lub mikrofonu. Do tego pojawia się też funkcja przyznania (na przykład pogodynce) dostępu do przybliżonej lokalizacji, a nie dokładnej.