AI, AI, AI, ale to jest dobre. Zdjęcia Google z genialną nowością

Zdjęcia Google zyskały rewelacyjną nowość – kolejną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki tej funkcji użytkownicy stworzą wyjątkowe wspomnienia i ulepszą swoje nagrania. Są też kiepskie wiadomości.

Ta funkcja w Zdjęciach Google to sposób na tworzenie jeszcze piękniejszych wspomnień

Zdjęcia Google to jedna z tych aplikacji, gdzie gromadzenie zdjęć i filmów czy tworzenie ich kopii zapasowej, jest wygodne, proste i praktyczne. Technologiczny gigant z Mountain View już od dłuższego czasu rozwija również możliwości w zakresie edycji fotografii, a nawet opracował funkcję w Zdjęciach, która pomaga w zamianie postaci ze zdjęcia w element mema, by tworzyć zabawne i spersonalizowane grafiki. Ponadto firma w grudniu 2025 roku zaprezentowała nowy edytor wideo w aplikacji Zdjęcia Google, który w pewnym zakresie może np. zastąpić narzędzie CapCut.

Teraz Google zapowiada kolejną nowość, mającą ułatwić tworzenie pięknych filmów przez każdego użytkownika. Głównym zadaniem funkcji Video Remix jest przekształcenie zwyczajnych filmów w kreatywne wspomnienia, a wszystko to za sprawą kilku kliknięć i przygotowanych przez firmę szablonów.

Co ważne, nowa opcja została oparta na sztucznej inteligencji – konkretnie na modelu Gemini Omni. Warto przy okazji przypomnieć, że w kwietniu 2026 roku w aplikacji Zdjęcia Google pojawiła się możliwość korzystania z Gemini. Opcja jest jednak dostępna pod warunkiem wyrażenia zgody na poznawanie specyfiki Twojego stylu życia, określania Twojego położenia i używanie zapytań użytkownika, aby ulepszać usługę.

Zdjęcia Google z funkcją Video Remix – funkcjonalność i dostępność

Funkcja Video Remix dołączy do karty Utwórz, gdzie – jak twierdzi Google – użytkownicy będą mogli łatwo przekształcać swoje nagrania w dzieła warte udostępnienia. Remiks obejmie opcje, takie jak zmiana tła, modyfikacje w zakresie oświetlenia i stylizacja nagrań m.in. poprzez dodanie artystycznych efektów (np. akwareli, szkicownika czy obrazu olejnego).

Na ten moment nowa usługa staje się dostępna dla subskrybentów Google AI Plus, Pro lub Ultra w wybranych krajach, takich jak Argentyna, Bangladesz, Brazylia, Egipt, Filipiny, Indie, Indonezja, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Pakistan, Turcja i USA.